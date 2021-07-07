Bị tại nạn xe máy trên đường về quê, người phụ nữ phát hiện dương tính Covid-19 lúc đang cấp cứu

Trong lúc về từ Bắc Ninh người phụ nữ không may bị tai nạn giao thông và đi cấp cứu thì phát hiện dương tính Covid-19.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thanh Hoá, tỉnh này vừa ghi nhận 1 trường hợp dương tính Covid-19 vào ngày 7/7, là một người phụ nữ ở xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân. Trường hợp này hiện đang là công nhân của Công ty TNHH Dịch vụ và TM Sơn Thắng, trước lúc về quê có làm việc và ở phòng trọ tại Bắc Ninh. Chị và anh M. (cùng quê) bắt taxi (không nhớ số xe) từ Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh xuống bến xe Giáp Bát vào lúc 6 giờ ngày 3/7 để trở về địa phương.

Các nhân viên Y tế đang ngày đêm túc trực lấy mẫu xét nghiệm cho người dân - Ảnh: Zing News

Tiếp theo đó tầm 7 giờ cùng ngày chị và anh M. lên xe Hiền Lan từ Hà Nội về Thanh Hoá BKS 36B-02368 (trên xe có khoảng 20 người), tới 12h ngày 3/7 xuống xe ở Ngã ba thị trấn Mục Sơn, Thường Xuân, quá trình di chuyển đều đeo khẩu trang cẩn thận.

Lúc xuống xe xong chị tự di chuyển về nhà. Sau khi về đến thị trấn Thường Xuân, chị không may trên đường di chuyển bị tai nạn giao thông và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân để tiến hành cấp cứu.

Sau đó, chị được lấy mẫu xét nghiệm và phát hiện nhiễm Covid-19 sáng 7/7 (hiện Bộ Y tế chưa công bố mắc COVID-19).

Các lực lượng chức năng đang nhanh chóng xác định truy vết, cách ly lấy mẫu xét nghiệm những người liên quan đến trường hợp dương tính này vào thời điểm hiện tại.

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