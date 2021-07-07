Diễn viên Đức Long những ngày cuối đời: Thở khó, từng đi xét nghiệm Covid-19, không muốn tiết lộ bệnh cho bạn bè người thân

Hậu trường 07/07/2021 11:45

Thông tin diễn viên Đức Long qua đời khiến fan bàng hoàng xót xa, nhiều người trong giới nghệ sĩ đã chia sẻ những ngày cuối đời anh thở khó và hoàn cảnh rất khó khăn.

Đức Long là một diễn viên có tâm với nghề, bên ngoài anh hiền lành và không hề có bất cứ scandal nào trong sự nghiệp của mình. Cố diễn viên còn hoạt động ở lĩnh vực người mẫu và cũng từng đoạt giải trong cuộc thi siêu mẫu Việt Nam. Anh có nhiều mối quan hệ tốt trong giới như Cao Thái Hà, Lư Hoàng Gia Bảo, Trà Ngọc Hằng. 

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Diễn viên Đức Long đột ngột qua đời ở tuổi 34 vì viêm phổi cấp - Ảnh: Internet

Những ngày tháng cuối đời của cố diễn viên khá khó khăn và bệnh tật cũng diễn biến quá nhanh khiến anh trở tay không kịp.

Chia sẻ trên Zing News, cựu người mẫu Trà Ngọc Hằng cho biết nam người mẫu phát hiện hạch ở cổ và đi phẩu thuật, thời gian này Đức Long rất khó thở. Cô chia sẻ: "Lúc ấy Long giấu tôi, không cho biết bệnh tình. Sau này, Cao Thái Hà kể lại, tôi mới biết chuyện. Long nói tính tôi hay lo lắng nên không muốn tiết lộ bệnh. Khi cảm thấy khó thở, Long đi xét nghiệm Covid-19 tại Bệnh viện quận 7 thì âm tính. Bệnh tình của Long diễn biến quá nhanh. Chỉ trong vòng 10 ngày, sức khỏe của Long đã xuống rõ rệt. Khi còn sống, Long là người con hiếu thảo và luôn muốn dành cả cuộc đời để chăm sóc, phụng dưỡng mẹ. Bây giờ, Long mất rồi, chỉ còn lại một mình mẹ bơ vơ. Chúng tôi sẽ ở bên cạnh động viên và giúp đỡ bác trong những ngày tháng tới đây”.

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Trà Ngọc Hằng chia sẻ nhóm bạn đã quyên góp hơn 200 triệu để hỗ trợ nam diễn viên những ngày cuối đời - Ảnh: Internet

Ngoài ra Trà Ngọc Hằng còn cho biết thêm gia cảnh của Đức Long vô cùng khó khăn và hai mẹ con phải sống nương tựa vào nhau. Trong lúc nam diễn viên đổ bệnh cả nhóm bạn cô đã quyên góp hơn 200 triệu lo viện phí cho Đức Long nhưng rồi anh cũng không thể qua khỏi.

Cao Thái Hà, người bạn thân của cố diễn viên chia sẻ trên Trí Thức Trẻ rằng dù bệnh nhưng Đức Long vẫn không muốn xa mẹ, nam diễn viên vào viện tầm 10 ngày thì mất, cô nghẹn ngào: "2 tháng trước, Long mắc hạch ở cổ, sau đó đi xét nghiệm bác sĩ nói là lao hạch. Nửa tháng uống thuốc không khỏi, Long mệt do có tác dụng phụ. Sau đó, Hà đưa Long đi khám ở trung tâm y tế gần nhà, dù được đề nghị nhập viện nhưng Long vẫn không muốn đi vì sợ xa mẹ và sợ mẹ theo sẽ bị ảnh hưởng vì dịch bệnh. 2 người cãi nhau suốt 2 ngày vì Hà khuyên Long đi chữa trị. Đến ngày thứ 3 Long chịu không nổi nữa nên mẹ đưa đi cấp cứu nhưng nằm trong phòng hồi sức tầm 10 ngày thì qua đời”.

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Cao Thái Hà và cố diễn viên bên ngoài là bạn bè thân thiết - Ảnh: Internet

Ngoài ra Cao Thái Hà còn chia sẻ thêm rằng trong quá trình bạn thân chiến đấu với bệnh tật cô đã sát cánh bên Đức Long và cầu nguyện cho anh mau chóng qua khỏi tuy nhiên phép màu đã không xảy ra: “Mỗi ngày Hà đều đến bệnh viện, nấu ăn cho Long. Lúc ấy Long nói: 'Long sẽ mạnh mẽ chiến đấu vì mẹ và vì Hà'. Trong lúc đó, Hà sẽ ở cổng bệnh viện cầu nguyện và hứa chờ đón Long ra. 5 ngày trước khi Đức Long qua đời, tôi có gọi điện để động viên nhưng Long động viên ngược lại. Long thương tôi lắm, trong nghề này tôi không chơi được với nhiều người. Với tôi, mỗi 1 người là đủ rồi. Tình bạn 10 năm này với tôi không chỉ là bạn bè nữa mà coi nhau như người thân".

Ngoài ra danh hài Việt Hương cũng đã lên tiếng chia buồn khi nghe tin Đức Long đột ngột qua đời: “Mỗi cảnh quay, nó cứ âm thầm đứng kế chị nó không bao giờ làm chị mất tập trung, đứng nhẩm lời nhìn nó mà không có hỏi chuyện nó thiệt là...nhớ em diễn viên cần cù chăm chỉ....giờ ai xách túi cho bà hội đồng đây, thương em Long! Chào em! Hẹn em kiếp sau lại diễn chung em nhé!”.

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Danh hài Việt Hương chia sẻ về Đức Long khi nghe tin anh qua đời ở tuổi 34 - Ảnh: Chụp màn hình

Người thân của cố diễn viên cho biết linh cữu anh được đưa về chùa Vĩnh Nghiêm vào tối 6/7. Lễ tẩm liệm diễn ra vào 6h ngày 7/7. Lễ động quan lúc 7h ngày 9/7. Linh cữu được hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

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Cao Thái Hà tại tang lễ Đức Long - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Hiện tại nhiều diễn viên, đồng nghiệp vẫn đang túc trực ở tang lễ của anh mong cho cố diễn viên ra đi thanh thản và bình yên nơi bên kia thế giới.

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