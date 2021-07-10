Các "độc chiêu" lừa đảo trong mùa dịch Covid-19 người dân TP.HCM cần biết đề phòng

Xã hội 10/07/2021 14:57

Mới đây công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần cẩn thận, tránh bị kẻ gian lợi dụng tình hình dịch bệnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhằm đảm bảo an toàn trong mùa dịch Covid-19

Theo Người Lao Động, ngày 9/7 công an TP.HCM cho biết, lợi dụng tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều kẻ xấu có thể lợi dụng để thực hiện hành vi trộm cắp, cướp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. 

Theo đó, lực lượng công an tuyên truyền đến người dân một số phương thức, thủ đoạn có thể xảy ra như:

Đối tượng giả dạng nhân viên y tế, mặc trang phục kín đến tận nhà, mời gọi người dân phun thuốc phòng dịch, phát "thuốc diệt khuẩn" để lừa đảo thu tiền của người dân.

Kẻ gian có thể giả mạo nhân viên y tế, đại diện thương mại cho các nhà sản xuất vắc-xin Covid-19 thông báo sở hữu, cung cấp dịch vụ hoặc được quyền tiếp cận vắc-xin Covid-19 và đề nghị người dân đưa tiền đặt cọc để tiêm chủng nhưng sau đó chiếm đoạt hoặc cung cấp vắc-xin Covid-19 giả.

covid-19
Người dân cần đề phòng kẻ xấu để tránh bị lừa đảo trong mùa dịch Covid-19 

Đối tượng còn giả mạo nhân viên y tế lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản hoặc gây mê cướp tài sản.

Đăng thông tin giả mạo trên mạng xã hội về hoàn cảnh khó khăn của bệnh nhân Covid-19 để vận động quyên góp, chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, một chiêu thức lừa đảo người dân cần biết đó là đối tượng gọi điện thoại thông báo cho người dân nằm trong danh sách bị cách ly và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, truy cập vào đường link website có chứa mã độc nhằm đánh cắp thông tin cá nhân.

Bên cạnh đó, kẻ lừa đảo còn gửi các tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn đa phương tiện có chứa đường link liên kết đến trang website giả mạo có tên, địa chỉ truy cập và hình thức gần giống với website chính thức của các ngân hàng, tổ chức tài chính, trung gian thanh toán yêu cầu người nhận cung cấp thông tin trên website giả mạo để đánh cắp thông tin, chiếm đoạt tài sản.

Đề nghị người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, khi gặp các trường hợp trên cần báo ngay cho Công an để được hỗ trợ.

Tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn ra hết sức phức tạp, ngoài đề phòng kẻ xấu mọi người cần tuân thủ quy tắc 5K để đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

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