'Lạnh sống lưng' cảnh 3 đứa trẻ đang ngồi bỗng bị nuốt trọn dưới gầm xe ôtô, không kịp chạy thoát

Chỉ vì bất cẩn trong lúc lái xe mà tài xế đã không quan sát thấy 3 đứa trẻ đang ngồi chơi phía trước khiến vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Trong cuộc sống đôi lúc có nhiều sự cố bất cẩn, nếu bố mẹ không để ý trẻ nhỏ chơi đùa ở những nơi nguy hiểm sẽ dễ xảy ra những vụ tai nạn không lường trước được. Cụ thể mới đây một tai nạn giao thông được cư dân mạng chia sẻ lên mạng xã hội khiến người xem rùng mình vì cả 3 em nhỏ đều chạy không kịp.

Khoảnh khắc ôtô nuốt trọn 3 em nhỏ dưới gầm xe khiến dân mạng 'rùng mình'

Trong clip khi 3 em đang ngồi chơi thì một chiếc xe ô tô màu trắng bỗng chạy tới đâm trúng, thậm chí nuốt trọn cả 3 em dưới gầm xe. Được biết, sau đó cả 3 bé đều bị thương nặng, khiến những ai xem qua camera an ninh trong tình huống này cũng bủn rủn tay chân.

Sau vụ tai nạn 3 em nhỏ đều bị thương - Ảnh: Chụp từ clip

Sự việc là lời cảnh báo cho những ai lái ôtô cũng nên cảnh giác ở những khu vực có trẻ nhỏ hay vui đùa, đồng thời phụ huynh nên nâng cao ý thức trông chừng con em mình để tránh xảy ra những tình huống đáng tiếc.

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