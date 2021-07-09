Ly hôn đòi quà phiên bản 2021: Chồng cưa cửa sắt dứt khoát mang về khiến vợ tá hỏa khóc ấm ức, cái rèm cũng chẳng chừa

Xã hội 09/07/2021 15:09

Việc vợ chồng xích mích là chuyện thường tình ở huyện nhưng đến mức chia tay tháo cả cửa sắt đem về thì quả là hy hữu.

Trong quá khứ có nhiều tình huống chia tay đòi quà khiến dân mạng “cười ra nước mắt” nhưng trường hợp của anh chồng trong tình huống này thì đúng thật có một không hai. Cụ thể trong đoạn video cô vợ tố chồng và cả gia đình bên chồng đều vô tâm khi cô sinh nở mà chồng thì không gửi tiền để nuôi con. Thậm chí, mẹ chồng chỉ thăm cô đúng một lần duy nhất. Theo thông tin từ cộng đồng mạng, mâu thuẫn của hai vợ chồng này đã không thể giải quyết nên người vợ một mực đòi ly hôn.

Cô vợ hiện đang bán shop quần áo và người chồng cũng có ý định muốn bồng con về nhà chơi 2-3 tiếng nhưng cô vợ đã từ chối. Ngay sau đó anh ta đã tức giận mang đồ nghề đến tháo cửa sắt và một số vật dụng mang về nhà.

Ly hôn đòi quà phiên bản 2021: Chồng cưa cửa sắt dứt khoát mang về khiến vợ tá hỏa khóc ấm ức, cái rèm cũng chẳng chừa - Ảnh 1
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Anh chồng quyết tâm 'còn nhiêu đòi tất' sau khi tháo cửa sắt tại shop của vợ - Ảnh: Internet

Khổ chủ trong video chia sẻ: "8 tháng nay ông bà nội không lên thăm. Bây giờ, nó lên nó đòi cái rèm cửa (PV – cửa kéo) lại. Cái rèm cửa là nó làm để em nuôi con mà giờ nó đòi lại".

Không dừng lại ở đó, người chồng còn vô shop gom luôn những gì anh ta cho rằng mình đã mua trước đó trong sự ngỡ ngàng của cô vợ.

Sau khi quan sát tình hình, cô vợ chỉ biết thốt lên trong nước mắt: "Nó tháo rèm cửa banh chành thì em buôn bán thế nào được? 8 tháng nay ông bà có lên thăm con bé đâu, em nuôi con một mình đó. Đến cái kệ nó làm cho em nó cũng tháo ra luôn. Nó như con nít vậy á, cho đã rồi bây giờ đòi lại. Ăn ở với người ta có con rồi mà có cái rèm cửa cũng đòi lại được nữa. Mà 2-3 tháng nay nó có đưa tiền cho em mua sữa cho con bé đâu. Lúc đầu, hỏi bao nhiêu tiền để trả cho nó mà nó nói nó cho để nuôi con. Bây giờ đòi ly dị, nó lên nó dỡ cái rèm cửa luôn, không cho buôn bán nữa".

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Cánh cửa nằm chỏng chơ dưới đất khiến người xem vô cùng xót xa cho cô vợ - Ảnh: Internet

Thông qua clip trên nhiều người xem cảm thấy ấm ức cho cô vợ và kháo nhau rằng chuyện gia đình có gì ngồi lại thủ thỉ để tìm cách giải quyết chứ không nên làm đến mức như thế. Dù sau 1 ngày vợ chồng cũng là tình nghĩa trăm năm, cho nhau không hết cớ sao lại nỡ lấy lại.

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