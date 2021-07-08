Hy hữu: Nhờ pha bẻ lái thần sầu của ôtô tải, cụ bà đặc biệt may mắn thoát khỏi ‘lưỡi hái tử thần’, xe đạp bị hút vào gầm xe

Xã hội 08/07/2021 19:07

Chỉ trong khoảnh khắc nếu không may mắn và có màn quay xe nhanh chóng của ôtô tải thì tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Tai nạn giao thông trên đường phố thường khó lường trước được. Đôi khi chỉ vì một phút bất cẩn mà có thể đánh đổi cả mạng sống. Tuy nhiên cũng có người vì may mắn mà thoát chết trong gang tấc.

Cụ thể mới đây một tài khoản MXH đã đăng đàn một clip về vụ người phụ nữ may mắn thoát nạn sau khi va chạm với xe tải. Camera cho thấy lúc người phụ nữ đang lưu thông thì bất ngờ rẽ trái khiến ôtô tải phải đánh lái tránh. Do tốc độ xe chạy nhanh nên xe đạp bị hút vào gầm ô tô còn người phụ nữ văng ra xa và đã thoát chết.

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Rất may mắn cho người phụ nữ nếu bất cẩn một chút đã nằm gọn dưới gầm xe tải 
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Hy hữu: Nhờ pha bẻ lái thần sầu của ôtô tải, cụ bà đặc biệt may mắn thoát khỏi ‘lưỡi hái tử thần’, xe đạp bị hút vào gầm xe - Ảnh 3

Sau khi xe đạp bị hút vào gầm ôtô, bà cụ văng ra xa may mắn thoát chết - Ảnh: Chụp từ clip

Nhiều người xem đã thở phào nhẹ nhõm vì trông thấy nhân vật trong clip vẫn an toàn sau vụ va chạm đáng tiếc.

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