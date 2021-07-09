Trợt nước mưa, người đàn ông té nhào trước đầu xe tải, áo mưa dính chặt vào bánh xe khiến người qua đường 'hú hồn'

Xã hội 09/07/2021 11:25

Sau khi bất cẩn té trước đầu xe tải, người đàn ông loay hoay vì áo mưa dính chặt vào bánh xe.

Khi lưu thông trên đường vào trời mưa, chỉ cần bất cẩn một chút thì rất dễ xảy ra tai nạn. Cụ thể thông qua camera hành trình cho thấy một người đàn ông mặc áo mưa đang đi xe máy và nghe điện thoại thì đã xảy ra sự cố bất ngờ.

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Vì đường trơn khiến tài xế ngã nhào trước đầu xe tải 

Lúc xe ben sắp rẽ trái, vì đường trơn và thiếu tầm quan sát nên người đàn ông té nhào trước đầu xe khiến dân mạng thót tim. Tuy nhiên may mắn thay khi không có thương vong về người.

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Vụ tai nạn khiến người xem thót tim vì sợ - Ảnh: Chụp từ clip

Sau khi té xuống mặt đường người đàn ông “dở khóc dở cười” vì áo mưa dính chặt vào bánh xe phải mất hồi lâu mới gỡ ra được.

Hiện tại đoạn clip vụ tai nạn vẫn gây chú ý cho nhiều cư dân mạng.

Từ khóa:   tai nạn giao thông tai nạn xe tải tai nạn té xe

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