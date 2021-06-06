Một vụ tai nạn giữa xe tải, xe máy và xe khách khiến 2 người chết và nhiều người bị thương vừa xảy ra tại địa bàn tỉnh Đắc Lắc.

Theo thông tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, vào trưa ngày 6/5, Công an thị xã Buôn Hồ tỉnh Đắk Lắk và lực lượng chức năng hiện vẫn đang phong tỏa hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn khiến 2 người chết và 5 người bị thương vừa xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ sáng nay, 1 chiếc xe tải chạy trên đường Hồ Chí Minh (phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ) theo hướng TP Buôn Ma Thuột - huyện Ea Hleo. Đến khu vực đoạn phường Bình Tân thị xã Buôn Hồ thì không may xảy ra tai nạn với 1 xe khách. Tiếp đó, xe tải lao vào xe máy và một xe công nông. Sau khi lao thẳng vào nhà dân thì chiếc xe mới chịu dừng lại.

Hình ảnh xe bị biến dạng sau va chạm kinh hoàng - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Chia sẻ trên Tuổi Trẻ, Thượng tá Vũ Tiến Thăng, trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đang tập trung tối đa lực lượng để ứng cứu và xử lý vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 14 thuộc địa phận đèo Hà Lan (xã Hòa Thuận, thị xã Buôn Hồ).

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 2 người chết và 5 người bị thương - Ảnh: Tuổi Trẻ

Vụ tai nạn khiến ít nhất 2 người chết, nhiều người được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tại hiện trường, xe tải và xe khách nằm sát vào rừng thông ven lề đường, người dân và lực lượng chức năng đang tích cực sơ cứu và đưa các nạn nhân đến các trung tâm y tế gần nhất.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-tai-nan-tham-khoc-giua-xe-tai-xe-may-va-xe-khach-khien-it-nhat-2-nguoi-chet-nhieu-nguoi-nguy-kich-407878.html