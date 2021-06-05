Quảng Ngãi: 4 người trong gia đình thiệt mạng sau vụ cháy tại cơ sở mua bán đồ điện, người mẹ đang mang thai

Tin nóng 05/06/2021 08:21

Vụ cháy xảy ra tại cơ sở kinh doanh tư vấn, thiết kế và mua bán đồ điện đã làm 4 người trong một gia đình tử vong, trong đó có một người mẹ đang mang thai. 

Theo thông tin từ Báo Quảng Ngãi, vào khoảng 00 giờ 52 phút, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận tin báo của anh Phan Thế Quang về vụ cháy tại số nhà 812, đường Quang Trung, TP. Quảng Ngãi, là cơ sở kinh doanh tư vấn, thiết kế và mua bán đồ điện Quang Dũng. Ngay lập tức, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh đã đến hiện trường tích cực chữa cháy. 

Do cơ sở kinh doanh chỉ có một cửa chính, không có lối thoát, lực lượng Cảnh sát PCCC phải triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung phá nhanh tường kính trên tầng hai để cứu người. Đồng thời, tổ chức các phương án chữa cháy, chống cháy lan, cháy rộng trong khu vực đông dân cư. Đảm bảo an toàn trong khu dân cư. 

Quảng Ngãi: 4 người trong gia đình thiệt mạng sau vụ cháy tại cơ sở mua bán đồ điện, người mẹ đang mang thai - Ảnh 1
Quảng Ngãi: 4 người trong gia đình thiệt mạng sau vụ cháy tại cơ sở mua bán đồ điện, người mẹ đang mang thai - Ảnh 2
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Quảng Ngãi 

Tuy nhiên, do cơ sở có 3 tầng, chứa rất nhiều đồ điện, lại không có cửa thoát hiểm hay cửa thông gió nên lượng khói chứa bên trong vụ cháy rất lớn. Vụ cháy đã  khiến 4 người trong một gia đình, gồm vợ, chồng và 2 người con (trong đó người vợ đang mang thai 6 tháng) tử vong.

Danh sách nạn nhân:

1. Anh Bùi Phước T. (sn 1986), quê ở phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi.

2. Chị Bùi Thị Thu T. (sn 1987), quê ở xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi.

3. Cháu Bùi Phước T. (sn 2015)

4. Cháu Bùi Phước Đ. (sn 2018)

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

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