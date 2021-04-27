Bé gái 5 tuổi ở Thái Nguyên bị chém dã man trên đường đi học về cùng ông. Đối tượng gây án ngay sau đó đã bị bắt.

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, đêm 27/4, Công an tỉnh Thái Nguyên đã thông tin về vụ giết người tại xã Tân Đức, huyện Phú Bình.

Khoảng 16h45 chiều cùng ngày, tại đoạn đường dân sinh thuộc xóm Diễn, xã Tân Đức, huyện Phú Bình, Vũ Văn Việt (62 tuổi, ở xóm Diễn, xã Tân Đức) đã dùng dao chém em trai là ông Vũ Văn D. (58 tuổi) và cháu nội ông D. là Vũ Thị Kim N. (5 tuổi), đều trú tại xóm Diễn, xã Tân Đức. Vụ việc khiến cháu N. tử vong thương tâm, riêng ông D. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã thành lập tổ công tác khám nghiệm hiện trường, truy tìm đối tượng gây án. Khoảng 30 phút sau, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ Việt khi y đang cầm dao cố thủ trong nhà. Cơ quan công an cũng thu giữ 1 con dao quắm dài 1,1m.

Vũ Văn Việt tại cơ quan công an - Ảnh: Tuổi Trẻ

Bước đầu Việt khai nhận, do mâu thuẫn từ trước nên khi thấy ông D. đón cháu đi học về ngang qua bờ ruộng nhà, Việt đã dùng dao chém ông D. và cháu N..

Hiện vụ án đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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