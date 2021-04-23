Theo bà Vương, con gái của bà có 3 đứa con với chồng cũ. Năm 2018, con gái bà mang theo đứa con út về Cao Hùng rồi tái hôn với 1 người đàn ông khác. Còn 1 đứa con gái đang học lớp 1 và 1 con trai 5 tuổi thì cô này để lại cho bà Vương chăm sóc. Bà Vương cho biết, cuộc sống của 3 bà cháu rất khó khăn, đồng lương ít ỏi từ công việc cấp dưỡng ở trường mẫu giáo của bà không đủ chi trả cho mọi thứ.

Theo nguồn tin từ Mirrormedia, điều tra viên Hoàng Lực Uy của sở cảnh sát thành phố Tân Đài Bắc, người phụ trách vụ án bé trai 5 tuổi chết trong nhà tắm vào thời điểm đó cho biết, ngày 31/10/2019, sau khi vụ việc xảy ra, người phụ nữ họ Vương đã tỏ ra vô cùng đau khổ trước cái chết của cháu trai mình. Đáng chú ý, câu chuyện trải lòng về cuộc sống chật vật của 3 bà cháu còn khiến các cảnh sát chuyên nghiệp cũng suýt bị đánh lừa.

Thế nhưng, sự thật sau vụ mất mạng của cháu trai khiến nhiều người sửng sốt. Báo cáo pháp y cho thấy, cơ thể bé trai có hàng loạt vết thương kinh hoàng nên trán có vết rách, tay chân bầm tím và đầy vết thương, cổ có dấu bị trói... Khủng khiếp hơn, tất cả móng tay của bé trai đều mọc nham nhở, đóng vảy đầy máu khô,... Chuyên gia pháp y nhận định, đứa bé xấu số có thể đã bị rút móng hoặc cắt cụt móng tay, như bị tra tấn trong thời gian dài.

Bà Vương cho biết, ngày xảy ra vụ việc, bà đang làm việc trong bếp thì nghe một tiếng động lớn trong phòng tắm. Sau đó, bà hoảng hốt khi nhìn thấy cháu trai đã nằm dưới đất, bất tỉnh. Vừa khóc, bà này chia sẻ rất hối hận vì một lúc sơ suất đã gây ra thảm kịch, khiến cháu trai mất mạng.

Cũng theo cơ quan khám nghiệm, nạn nhân còn bị suy dinh dưỡng, thân gầy trơ xương, miệng sưng, lở loét, mặt có nhiều vết sẹo lớn, mông cũng lõm hẳn vào trong. Từ những vết thương đáng sợ, pháp y nhận định, nạn nhân khi còn sống không thể ăn uống như người bình thường.

Ngoài ra, nạn nhân xấu số còn bị viêm phổi, xuất huyết nội sọ và sốc xuất huyết nên dẫn đến tử vong. Bác sĩ cho rằng, cú ngã trong nhà tắm thực chất là do bà ngoại nạn nhân tự dựng lên, đáng sợ là cậu bé trước khi chết đã phải trải qua một thời gian dài bị tra tấn dã man.

Trước những chất vấn của cơ quan chức năng, bà Vương nói dối rằng cháu mình là đứa trẻ nghịch ngợm, hay leo trèo phá phách và các vết thương trên người bé đều do hiếu động mà ra. Bà cũng phải buộc cậu bé vào đầu giường vì bé quá nghịch ngợm.

Đội cấp cứu tới hiện trường ngày xảy ra vụ việc - Ảnh: Mirrormedia

Về vết thương trên móng tay, bà Vương nói do cậu bé nghịch nắp bồn cầu khiến móng tay bị dập, bà ta đã giúp bé cắt móng đi. Bà Vương nhận đã từng đánh bé trai nhưng chỉ có một lần duy nhất, bình thường bà chỉ dạy dỗ cháu trai rất nhẹ nhàng.

Trước sự truy hỏi của cơ quan điều tra, bà Vương khai nhận, khi đứa trẻ càng lúc càng trở nên ngỗ ngược, người bà độc ác lại càng nhìn thấy cháu trai giống với ông ngoại quá cố, bà ta nghĩ rằng thằng bé đã bị ông ám nên toàn làm chuyện hư đốn.

Theo lời khai của người phụ nữ, cậu bé không được đi học, ở nhà chỉ biết phá, đem thuốc ra nghịch, hay lấy nhang ra đốt rồi rải tàn nhang khắp nơi. Trước tình hình này, bà đành phải dùng phương pháp mạnh bạo hơn, đánh đập cậu bé để “trừ tà”. Trong lúc đi làm, bà phải cột cháu vào bồn cầu để cậu bé không chạy lung tung nữa.

Trong quá trình kiểm tra hiện trường, chứng cứ cơ quan chức năng thu được tại căn phòng tắm của gia đình khiến bất kỳ ai cũng phải rơi lệ khi nghĩ đến cuộc sống khủng khiếp của bé trai xấu số đã phải trải qua trong những tháng cuối đời.

Trong căn phòng nhỏ, họ tìm thấy loạt dây diện, kéo, dây thừng và có cả một cây chổi sắt đã bị biến dạng. Tất cả những thứ này đều có dính máu của nạn nhân, là công cụ mà bà ngoại "quỷ" đã dùng để tra tấn cháu trai của mình.

Cơ quan chức năng cũng tìm được vết máu khô trên sàn, xung quanh bồn cầu và lỗ thoát nước trong nhà tắm. Ngoài ra, trên sàn còn vương vãi cơm khô cho thấy khi bị trói và tra tấn trong phòng tắm, nạn nhân còn bị buộc phải ăn cơm tại đây. Cuộc sống của bé trai xấu số giống như trong ngục tù, thậm chí còn tệ hơn nô lệ thời trung cổ.

Theo một người hàng xóm của gia đình nạn nhân, bà không hề biết ở nhà của bà Vương có đến 2 đứa cháu. Bình thường, hàng xóm chỉ thấy bà Vương đi với cô cháu gái. Một người hàng xóm khác từng gặp bà Vương và một cậu bé ở bãi giữ xe, lúc đó, trên người bé trai có nhiều vết bầm, nhưng bà Vương lại nói là cháu bà ta bị bố dượng đánh.

Theo hàng xóm nhà nạn nhân, dù ít ỏi gặp mặt, nhưng nạn nhân là một cậu bé khá trắng trẻo, mập mạp và dễ thương. Không ngờ chỉ sau đó vài tháng, cậu bé đã trở thành da bọc xương, bị hành hạ cho đến chết.

Người đàn bà thường dắt theo cháu gái nhỏ ra ngoài, cháu gái chưa bao giờ bị bà đánh mắng- Ảnh: Mirrormedia

Vụ việc đã được đưa ra tòa xét xử. Tại tòa, người bà này vẫn một mực cho rằng mình đánh cháu để “trừ tà”, còn viện cớ rằng bà ta có vấn đề về thần kinh nhưng không thể chứng minh được. Thế nhưng, theo bác sĩ giám định tâm lý cho bà Vương, bà ta có đầy đủ năng lực hành vi như một người bình thường. Sau cùng, bà Vương bị áp mức phạt chung thân cho tội danh bạo hành trẻ em.

Về phần đứa cháu gái đang học tiểu học của bà Vương đã được đưa đến trung tâm xã hội chăm sóc. Cô bé này cho biết không bao giờ bị bà đánh mắng, thường xuyên được bà đưa đến trường mẫu giáo chơi, cô cũng lảng tránh khi được hỏi về em trai mình.

Ngoài ra, phía cảnh sát cũng không thể liên lạc được người này, cảnh sát chỉ tìm được mẹ ruột và cha dượng để lập biên bản. Hai người này cho biết đã lên kế hoạch đón con trai và con gái về Cao Hùng trong vài tháng nữa, thế nhưng không ngờ bi kịch lại xảy ra khiến ai cũng bất ngờ.