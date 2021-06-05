Nam công nhân đã tử vong thương tâm sau khi rơi vào máy nghiền giấy trong lúc làm việc tại công ty ở Bình Dương.

Theo nguồn tin từ Báo Lao Động, tối ngày 5/6, Công an thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương cho biết đã hoàn tất khám nghiệm và bàn giao thi thể nam công nhân rơi vào máy nghiền giấy tử vong thương tâm trong lúc làm việc tại công ty cho gia đình mang về quê lo hậu sự. Nạn nhân trong tai nạn trên được xác định là anh C., 39 tuổi ở Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Nạn nhân tử vong thương tâm khi không may rơi vào máy nghiền giấy ở công ty - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Nạn nhân đang làm công nhân vận hành máy thuộc công ty sản xuất túi giấy, các sản phẩm từ chất dẻo tại khu phố 3B, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Cáng cùng ngày, khi đang vận hành máy trong công ty thì không may bị ngã vào máy nghiền giấy. Phát hiện vụ việc, đồng nghiệp làm chung công ty đã chạy đến ứng cứu nhưng lúc này anh C. đã bị các thiết bị bằng sắt chèn ép tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành lấy lời khai của các cá nhân liên quan để điều tra vụ tai nạn chết người trên.

Doanh nghiệp và Tiếp thị cho hay, anh C. vốn có nhiều kinh nghiệm trong việc vận hành máy móc trong khoảng thời gian làm việc tại công ty, đáng tiếc hôm nay lại xảy ra tai nạn vô cùng thương tâm.

Theo VOV, tại hiện trường, gần một nửa thân trên của nạn nhân bị máy cuốn vào trong, không còn nguyên vẹn.

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