Nhiều ngày qua, vụ việc cơ quan chức năng phát hiện hơn 1.300 xác thai nhi trong tủ lạnh khiến cộng đồng sốc tột độ.

Việc phát hiện hơn 1.300 xác thai nhi trong tủ lạnh đang gây xôn xao dư luận, hiện chi tiết sự vụ đang được công an tiếp tục điều tra và làm rõ. Theo báo Lao Động, bước đầu cơ quan công an xác định không có dấu hiệu hình sự, việc làm của nhóm tình nguyện này thật sự là việc thiện, tuy nhiên có một số vấn đề đang xem xét, trong đó có yếu tố gây ảnh hưởng tới môi trường.

Phát hiện 1.300 xác thai nhi trong tủ lạnh tại nhà trọ của một nhóm thanh niên - Ảnh: Báo Lao Động Trao đổi với Infonet, anh Lê Thành Trung (SN 1974, ở Hà Nội), đại diện nhóm thiện nguyện thu gom, chôn cất xác thai nhi ở Hà Nội cho hay, nhóm đã đến làm việc với cơ quan công an. Anh cho biết: “Sau khi làm việc, nghe ý kiến trình bày của tôi thì họ cũng hiểu là không có yếu tố vụ lợi trong này. Việc làm của chúng tôi thực chất là làm phúc”.

Sự việc này đang gây xôn xao khắp mạng xã hội, chi tiết cụ thể vẫn chưa được người trong cuộc và cơ quan công an công khai - Ảnh: Infonet Nói về lý do nhận xin chôn cất miễn phí các thai nhi từ phòng khám, bệnh viện, anh Trung chia sẻ, đã tạo dựng mối quan hệ với các phòng khám đó để khi có những cô gái mang thai to khoảng từ 6, 7 hay 8 tháng đến phá thai thì nhân viên phòng khám sẽ báo với mình; ngay lập tức nhóm tình nguyện viên sẽ cử người đến hỏi lý do vì sao phá thai, nhiều người do hoàn cảnh không có tiền nuôi bé hoặc gia đình không đồng ý… Sau đó, nhóm sẽ thuyết phục người đó giữ lại đứa bé. Với cách làm này, nhóm tình nguyện đã giúp được 263 bé được sinh ra và 100% là mẹ nuôi con, không cho người khác làm con nuôi. Đại diện nhóm thiện nguyện cho hay: "Lý do vì nhóm tình nguyên phải mất thời gian rất dài để xây dựng mối quan hệ với các phòng khám, các bệnh viện để thuyết phục họ bàn giao xác thai nhi, thay vì họ coi là rác thải y tế, thả xuống cống, toilet thì bây giờ họ chuyển cho chúng tôi với phương thức mình làm phúc miễn phí cho họ.

Bình thường, có những nhóm nhận chôn dịch vụ, các phòng khám phải trả cho các nhóm 100.000/xác thai nhi; Tháng trước chúng tôi giúp chôn cất khoảng 1.451 xác các bé, coi như mình làm thất thu của nhóm kia là 150 triệu/tháng”. Ngày 25/5 đến nay, nhóm tình nguyện đã tiếp nhận được hơn 100 xác thai nhi nữa và phải mua một chiếc tủ lạnh khác để bảo quản - Ảnh: Infonet Anh Trung cho rằng việc làm của nhóm tình nguyện làm ảnh hưởng đến lợi ích của một nhóm người khác làm nên các tình nguyện viên bị gây khó dễ, thậm chí bị đe dọa đến tính mạng, sức khỏe. Anh cũng cho biết, trong thời gian cơ quan chức năng giữ hai chiếc tủ lạnh đựng thai nhi để điều tra từ ngày 25/5 thì nhóm tình nguyện cũng đã tiếp nhận được hơn 100 xác thai nhi nữa và phải mua một chiếc tủ lạnh khác để bảo quản. Sau khi làm việc với cơ quan công an, công an cũng hiểu tính chất công việc của nhóm. Anh Trung chia sẻ: “Chúng tôi chỉ cần mọi người hiểu và để cho chúng tôi tiếp tục thực hiện công việc thiện nguyện lâu nay”.

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