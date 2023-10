Việc phát hiện hơn 1.300 xác thai nhi trong tủ lạnh đang gây xôn xao dư luận, hiện chi tiết sự vụ đang được công an tiếp tục điều tra và làm rõ. Theo báo Lao Động, bước đầu cơ quan công an xác định không có dấu hiệu hình sự, việc làm của nhóm tình nguyện này thật sự là việc thiện, tuy nhiên có một số vấn đề đang xem xét, trong đó có yếu tố gây ảnh hưởng tới môi trường.

Sự việc này đang gây xôn xao khắp mạng xã hội, chi tiết cụ thể vẫn chưa được người trong cuộc và cơ quan công an công khai - Ảnh: Infonet

Nói về lý do nhận xin chôn cất miễn phí các thai nhi từ phòng khám, bệnh viện, anh Trung chia sẻ, đã tạo dựng mối quan hệ với các phòng khám đó để khi có những cô gái mang thai to khoảng từ 6, 7 hay 8 tháng đến phá thai thì nhân viên phòng khám sẽ báo với mình; ngay lập tức nhóm tình nguyện viên sẽ cử người đến hỏi lý do vì sao phá thai, nhiều người do hoàn cảnh không có tiền nuôi bé hoặc gia đình không đồng ý… Sau đó, nhóm sẽ thuyết phục người đó giữ lại đứa bé. Với cách làm này, nhóm tình nguyện đã giúp được 263 bé được sinh ra và 100% là mẹ nuôi con, không cho người khác làm con nuôi.

Đại diện nhóm thiện nguyện cho hay: "Lý do vì nhóm tình nguyên phải mất thời gian rất dài để xây dựng mối quan hệ với các phòng khám, các bệnh viện để thuyết phục họ bàn giao xác thai nhi, thay vì họ coi là rác thải y tế, thả xuống cống, toilet thì bây giờ họ chuyển cho chúng tôi với phương thức mình làm phúc miễn phí cho họ.