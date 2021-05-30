Trước khi dương tính SARS-CoV-2, bệnh nhân 3026 được phát hiện suy tủy xương từ tháng 3/2021, được điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư (Hà Nội). Theo cơ quan y tế, bệnh nhân sốc nhiễm trùng và tử vong lúc 21 giờ 48 ngày 27/5, chẩn đoán tử vong do sốc nhiễm khuẩn, nhiễm nấm huyết trên bệnh nhân suy tủy xương, nhiễm virus SARS-CoV-2.

Được biết, sau khi nhiễm bệnh, người phụ nữ đã lây bệnh cho mẹ ruột, anh chị em và cả con cái mình. Riêng bố ruột chị âm tính nhưng vẫn cách ly diện F1.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, ông Vũ Văn Xuất (Bí thư Đảng ủy xã Phú Mỹ, Phù Ninh, Phú Thọ) cho biết thêm về gia cảnh bệnh nhân nữ đáng thương: "Chị ra đi để lại con nhỏ bơ vơ làng xóm rất thương. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, suốt mấy tháng chị chạy chữa ngoài Hà Nội nên càng thêm vất vả".

Ngày bác sĩ thông tin về bệnh tình dịch bệnh của chị, bố ruột đã ngất xỉu rồi bất tỉnh hơn một ngày. Vì thế, gia đình hai bên nội ngoại nhà chị thống nhất không cho mẹ ruột của chị biết. Lúc này, mẹ ruột của nữ bệnh nhân xấu số đang nhiễm Covid-19 lại có tiền sử bị hen, bà sẽ khó có thể chịu được cú sốc quá lớn đến với mình.

Về chồng nữ bệnh nhân 22 tuổi, hiện anh đã nằm trong Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung nhiều ngày. Chiều qua, có người gửi cho anh video cảnh đám tang vội vã của vợ mình khiến anh đau xót. Theo an, đứa con gái 2 tuổi còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện. Cô bé đeo chiếc khăn tang to trùm kín đầu, mặt xị lại. Mọi khi thấy bố gọi điện, cô bé nói cười vui vẻ nhưng lần này thì khác: "Nhìn nó buồn ngây dại, tôi không thể kìm nổi nước mắt. Trái tim đau như có ai bóp nghẹt".

Người đàn ông hiện đang suy sụp, con gái 2 tuổi bỗng mồ côi mẹ - Ảnh minh họa

Theo người chồng, nữ bệnh nhân là người thật thà, luôn cố gắng làm lụng để vươn lên trong cuộc sống: "Em là người thật thà. Tôi từng kể hết hoàn cảnh rồi bảo nếu em thương thì tự bắt xe về thăm, không thương thì có thể ra đi. Tôi quen với việc bị người ta ruồng bỏ lắm rồi. Em cười, không nói gì. Rồi đến Tết em tự về chơi. Một lần, hai lần rồi chúng tôi lấy nhau…" - anh chia sẻ với Doanh nghiệp và Tiếp thị.

"Thương vợ nhưng lại càng thương con nhiều hơn. Ngày xem video nhìn con đeo cái khăn tang to lấp kín hết mắt mũi… tôi thực sự suy sụp… Lồng ngực như có ai bóp nghẹt. Thương cún con nhiều lắm. Từ nhỏ đã lớn lên trong cái nghèo lại mồ côi mẹ lúc vừa bập bẹ tập nói. Không biết ngày sau khi nó hiểu được điều đó, nó sẽ đau nhường nào, sẽ vượt qua làm sao" - anh cho biết thêm.