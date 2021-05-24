Một nữ công nhân là bệnh nhân Covid-19 ở Bắc Giang đã tử vong. Trước đó, ngày 18/5, bệnh nhân được phát hiện mắc Covid-19.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, chiều 24/5, chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cho biết, trên địa bàn vừa có một trường hợp tử vong do mắc COVID-19.

Trường hợp này là chị Đ. T. M. - bệnh nhân 4807, quê ở xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Được biết, chị M. là công nhân công ty TNHH Hosiden Việt Nam ở khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên.

Ngày 18/5 chị M. được lấy mẫu xét nghiệm và phát hiện mắc COVID-19. Ngày 19/5, bệnh nhân được đưa vào bệnh viện điều trị.

Các bác sĩ chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại Khoa Truyền nhiễm bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang - Ảnh: Tuổi Trẻ

"Chị M. đang điều trị COVID-19 tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang. Sáng sớm nay trên đường chuyển ra Bệnh viện Nhiệt đới trung ương để điều trị thì chị M. tử vong. Bệnh nhân có diễn biến rất nhanh, nguyên nhân tử vong ban đầu được chẩn đoán do sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi ARDS do nhiễm virus SARS-CoV-2. Hiện các bác sĩ đang tiến hành hội chẩn, làm rõ nguyên nhân" - ông Dương thông tin thêm với Tuổi Trẻ.

Còn theo Báo Giao Thông, lúc 4h30 sáng nay (24/5), tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang đã ghi nhận ca bệnh Covid-19 tử vong. Bệnh nhân SN 1983, trú tại Vân Nham, Hữu Lũng, Lạng Sơn, đang được điều trị tại Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Nguồn tin cũng cho biết, trước đó bệnh nhân được đưa đến bệnh viện điều trị nhiễm Covid-19, chưa phát hiện bệnh lý nền.

Nóng: Trưa 24/5, Việt Nam ghi nhận 33 ca dương tính với COVID-19 mới Bản tin trưa ngày 24/5 của Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận 33 ca dương tính với COVID-19 trong nước tại Bắc Giang và Hải Dương.

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