Nóng: TP.HCM phát hiện thêm 40 ca dương tính Covid-19 liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

TP.HCM vừa ghi nhận thêm 40 trường hợp nghi nhiễm mới trong cộng đồng liên quan đến Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng.

Theo Sài Gòn Giải Phóng, sáng 30/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết vừa ghi nhận thêm 40 trường hợp nghi nhiễm mới trong cộng đồng, tất cả đều liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Như vậy, từ ngày 27/5 đến nay, thành phố đã ghi nhận tổng cộng 140 ca nhiễm (trong đó có 133 ca nhiễm liên quan đến Hội thánh và 7 ca nhiễm liên quan đến BV Hoàn Mỹ Sài Gòn). HCDC dự báo số ca nhiễm liên quan đến Hội thánh này có thể tăng tiếp trong thời gian tới vì số hội viên đến nay vẫn có thể chưa ra khai báo hết.

Hiện, thành phố tiếp tục tiến hành điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng các khu vực liên quan ca nhiễm, tiếp tục lấy mẫu mở rộng cho toàn bộ người dân sống tại phường 3, phường 5, phường 9, phường 15 của quận Gò Vấp để đánh giá nguy cơ.

Sáng 30/5, TP.HCM ghi nhận thêm 40 ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng - Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

Theo cơ quan y tế, mầm bệnh có thể đã có trong cộng đồng, người dân cần nâng cao cảnh giác nhưng cũng không hoang mang; Tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch của chính quyền và hợp tác với Ngành y tế trong thực hiện phong toả, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm; Trung thực trong khai báo y tế về nguy cơ, yếu tố tiếp xúc của bản thân; Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, mất vị giác, khứu giác… đi khám bệnh ngay và khai báo trung thực khi đến cơ sở y tế. Khi đi khám bệnh phải mang khẩu trang và di chuyển bằng xe cá nhân.

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