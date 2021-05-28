Vụ 'ổ dịch' Hội thánh truyền giáo Phục Hưng: Gia đình mục sư không chịu hợp tác khai báo dịch tễ

Theo cơ quan y tế TP.HCM, quá trình khai thác thông tin dịch tễ của gia đình mục sư liên quan chuỗi lây nhiễm của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng rất khó khăn.

Theo báo Người Lao Động, bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã có những báo cáo tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 vào tối 28/5. Theo bác sĩ Dũng, trong quá trình khai thác thông tin dịch tễ gia đình mục sư rất khó, không chịu hợp tác. Do đó, cơ quan y tế phải nhờ lực lượng công an và ngành hàng không phối hợp mới xác định được hành trình di chuyển của bệnh nhân này.

Trên Tuổi Trẻ, ông Dũng chia sẻ chi tiết thêm: "Gia đình mục sư không chịu hợp tác, điều tra không được, phải nhờ lực lượng công an phối hợp. Hàng xóm với gia đình mục sư cũng được mời ra tiếp xúc khai thác nhưng từ chối, và nói rằng tôi không liên quan đến hội thánh nên không cần xét nghiệm. Tuy nhiên sau khi xét nghiệm và có kết quả dương tính với COVID-19, các cơ quan chuyên môn mới phát hiện người này là mẹ vợ của mục sư. Họ giấu thông tin và không hợp tác".

Liên quan tới "ổ dịch" Hội truyền giáo Phục hưng, TTXVN cho hay, tổng số ca liên quan đến chuỗi lây nhiễm này là 58 trường hợp rải rác ở 16 quận, huyện trên địa bàn TP.HCM. Tổng số trường hợp tiếp xúc gần được truy vết là 708 người, trong đó 639 mẫu có kết quả âm tính, 69 mẫu chờ kết quả. Số tiếp xúc F2 là 11.644 người, trong đó 5.658 mẫu âm tính, 5.968 mẫu đang chờ kết quả.

Ngoài ra, mẫu bệnh phẩm của 5 bệnh nhân thuộc nhóm lây nhiễm này đã được thực hiện giải mã gene, kết quả thu được cả 5 bộ gene đều thuộc biến chủng Ấn Độ B.1.617.2.

Tổng số trường hợp tiếp xúc gần được truy vết là 708 người - Ảnh: TTXVN

"Các phòng kín không thông thoáng khí sẽ càng tạo điều kiện cho virus lây lan, đặc biệt là biến chủng mới đã được thông báo lây lan qua không khí, trong khi đó người tham gia không đeo khẩu trang. Tất cả các yếu tố trên đã tạo điều kiện cho virus lây lan nhanh", ông Nguyễn Trí Dũng chia sẻ thêm về nguyên nhân gây ra chuỗi lây nhiễm này.

TP.HCM: Xuất hiện chuỗi lây nhiễm Covid-19 thứ 4 tại Tân Phú, chưa điều tra được nguồn lây Sau 3 chuỗi lây nhiễm Covid-19 đã được HCDC công bố trước đó là BN4583 ở Hải Phòng về quận 7; chuỗi lây từ gia đình bán hàng ăn tại quận 3 và chuỗi lây từ nhóm hoạt động tôn giáo tại quận Gò Vấp, thì mới đây, TP.HCM ghi nhận thêm 1 chuỗi lây nhiễm ở quận Tân Phú.

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