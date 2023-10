Long An: Họp khẩn khi phát hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng

Một đầu bếp nhà ở Long An làm việc tại khách sạn Sheraton (Q.1, TP.HCM) đã tiếp xúc với đầu bếp liên quan đến 'hội thánh truyền giáo Phục hưng' và được xác định dương tính COVID-19.

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, đây là bệnh nhân thứ 6325, được xác định là ca dương tính COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên tại tỉnh Long An. Bệnh nhân là nam, 45 tuổi, sống tại tổ 17, ấp 4, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, làm đầu bếp tại khách sạn trên đường Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM, và mỗi ngày đều đi xe máy từ nhà ở xã Long Hậu, Cần Giuộc, Long An đến khách sạn ở TP.HCM để làm việc. Hiện bệnh nhân đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Giuộc.

Tối 27/5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Long An đã tổ chức họp khẩn sau vụ việc.

Trong 2 ngày 21 và 22/5, đầu bếp này có ngồi ăn chung với một đồng nghiệp đã mắc COVID-19 liên quan đến các ca lây nhiễm COVID-19 trong "hội thánh truyền giáo Phục hưng".

Theo cơ quan y tế, tính đến 23h cùng ngày, đã xác định được tất cả 20 F1 liên quan đến bệnh nhân này, gồm 7 người trong gia đình, 11 người cùng tham gia sinh hoạt tôn giáo và 2 người tại TP.HCM.

Bên cạnh đó, có 103 F2, gồm 54 người tại Công ty TNHH Quanon thuộc Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An. Trong số này có 32 người và 17 cán bộ liên quan đến công tác bầu cử vào ngày 23/5 vừa qua.

Đội phản ứng nhanh lập tức điều tra, truy vết những người tiếp xúc với BN6325 - Ảnh: Báo Long An

Kết quả xét nghiệm nhanh ban đầu, tất cả trường hợp F1 đã âm tính, hiện đang tiếp tục lấy mẫu gửi xét nghiệm khẳng định PCR.

Theo Báo Long An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa nhận định, đây là ca mắc COVID-19 đầu tiên tại Long An, người dân không được hoang mang, cần hết sức bình tĩnh; tỉnh đã dự liệu tất cả tình huống có thể xảy ra và khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; kiểm soát chặt chẽ tất cả tình huống nhằm khống chế dịch bệnh trong thời gian nhanh nhất.

