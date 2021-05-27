Ổ dịch Hội thánh truyền giáo Phục Hưng: 16 quận huyện đã có F0 và F1, TP.HCM xem xét giãn cách xã hội ở nơi nguy cơ cao

Tin y tế 27/05/2021 13:07

Trước diễn biến mới phức tạp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã chỉ đạo tạm dừng một số hoạt động không thiết yếu, tính toán giãn cách xã hội ở những nơi nguy cơ cao.

Thông tin được đưa ra tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của TP.HCM vào trưa nay (27/5).

Theo Tuổi Trẻ, đến khoảng 10h sáng nay, liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, số ca nhiễm, nghi nhiễm COVID-19 tại nhóm này đã nâng lên tới 25 trường hợp. Trong 25 trường hợp này bao gồm 19 người sinh hoạt cùng trong hội, 2 người là tiếp xúc gần gia đình người nghi nhiễm tham gia hội và 3 người làm cùng tòa nhà với ca nghi nhiễm làm việc tại phường 10, quận Phú Nhuận.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM chia sẻ tại cuộc họp, hiện F1 của các ca dương tính trên đang nằm rải rác khắp địa bàn TP.HCM. Theo đó, gia đình ông mục sư (vợ và con) đều đã dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đã có 16 quận, huyện (bao gồm TP. Thủ Đức) có F0, F1 liên quan đến Hội thành truyền giáo Phục Hưng như: TP. Thủ Đức, Bình Thạnh, Hóc Môn, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, Nhà Bè, Bình Tân, Bình Chánh, quận 1, quận 3, quận 4, quận 5, quận 10... Trong đó, có 6 quận, huyện hiện đã có F0, còn lại là các nơi có F1 (nơi làm việc của các F0 và những người tiếp xúc). 

Ổ dịch Hội thánh truyền giáo Phục Hưng: 16 quận huyện đã có F0 và F1, TP.HCM xem xét giãn cách xã hội ở nơi nguy cơ cao - Ảnh 1
Lấy mẫu xét nghiệm người dân quanh khu vực có ca nhiễm liên quan đến 'hội thánh truyền giáo Phục hưng' ở quận Gò Vấp - Ảnh: Tuổi Trẻ 

Tuổi Trẻ thông tin, báo cáo tại cuộc họp, bác sĩ Nguyễn Trí Dũng - giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) - cho biết, mức độ lây nhiễm của chuỗi lây nhiễm này rất cao, có khả năng mầm bệnh đã xuất hiện trước đây, có khả năng lây lan trong cộng đồng. HCDC cùng các cơ quan khác đang tiếp tục truy vết các ca F1, F2.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã yêu cầu tạm dừng hoạt động các cơ sở làm đẹp như hớt tóc, gội đầu, chỉ đạo triệt để các quán hàng, cà phê... vỉa hè không được bán tại chỗ, chỉ bán mang về; dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo; các hoạt động nghi lễ trong nội bộ cơ sở tôn giáo thì thực hiện không quá 10 người. Lãnh đạo TP.HCM cũng yêu cầu Sở Y tế xác định mức độ dịch bệnh để tiến hành giãn cách xã hội những nơi có nguy cơ cao.

Nóng: TP.HCM phát hiện thêm 10 ca nghi nhiễm Covid-19 liên quan đến giáo phái tại Gò Vấp

Nóng: TP.HCM phát hiện thêm 10 ca nghi nhiễm Covid-19 liên quan đến giáo phái tại Gò Vấp

Theo thông tin mới nhất từ HCDC, những người này sinh hoạt cùng giáo phái tại quận Gò Vấp với 3 trường hợp dương tính với nCoV đã được công bố tối 26/5.

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Từ khóa:   Covid-19 Bệnh nhân nhiễm Covid-19 giáo phái Phục Hưng

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