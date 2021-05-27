Một ca dương tính Covid-19 từng đến khám bệnh, do đó, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP.HCM đã bị phong tỏa tạm thời.

Theo Dân Trí, tối 26/5, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã tạm thời bị phong tỏa, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm và phun khử khuẩn vì có trường hợp nghi nhiễm Covid-19 tới khám bệnh.

Được biết, sau khi nhận tin về trường hợp bà N.T.K.C. (38 tuổi, ngụ tại Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) nghi mắc Covid-19 từng đến Bệnh viện Gia Định khám bệnh, cơ sở y tế này được yêu cầu cách ly tạm thời, khẩn trương thực hiện công tác phòng dịch. Cụ thể, từ chiều tối 26/5, bệnh viện đã tạm ngừng việc cho người từ bên ngoài vào. Hiện người nhà bệnh nhân cũng không thể vào thăm nom. Đến 20h cùng ngày, nhân viên y tế tiến hành phun xịt khử khuẩn các phòng, khoa, bắt đầu lấy mẫu xét nghiệm nhiều người bên trong bệnh viện.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định bị phong tỏa ngay trong đêm khiến nhiều người lo lắng - Ảnh: Dân Trí

Trước tình hình này, nhiều người nhà bệnh nhân chờ đợi nhiều giờ bên ngoài cổng bệnh viện với tâm trạng khá hoang mang. Đến 23h30, bệnh viện Gia Định vẫn phong tỏa chặt chẽ, người không phận sự không thể vào trong.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, ba trường hợp nghi nhiễm Covid-19 gồm một phụ nữ ở huyện Hóc Môn và 2 vợ chồng cư trú tại quận 12. Họ sinh hoạt chung tại một Giáo phái tại quận Gò Vấp.

Theo điều tra ban đầu, nhóm sinh hoạt tại Giáo phái ở quận Gò Vấp có 24 người trong đó 3 người đi khám bệnh tại bệnh viện đã được phát hiện nghi nhiễm.

Bắc Ninh: Thêm 59 ca dương tính với Covid-19, kỷ lục 111 ổ dịch Sáng 26/5, Bắc Ninh ghi nhận thêm 59 ca dương tính với Covid-19. Tính đến nay, huyện Thuận Thành ghi nhận lịch sử ca bệnh nhiều nhất với 440 trường hợp từ lúc bùng dịch.

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