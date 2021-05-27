Nóng: TP.HCM phát hiện thêm 10 ca nghi nhiễm Covid-19 liên quan đến giáo phái tại Gò Vấp

Tin y tế 27/05/2021 07:51

Theo thông tin mới nhất từ HCDC, những người này sinh hoạt cùng giáo phái tại quận Gò Vấp với 3 trường hợp dương tính với nCoV đã được công bố tối 26/5.

Theo Zing News, sáng 27/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết trong 24 giờ qua, thành phố ghi nhận chuỗi lây nhiễm Covid-19 mới tại một giáo phái tôn giáo.

Tổng số người của giáo phái HCDC đã tìm được và chuyển cách ly tập trung là 27 ở 7 quận, huyện. Tính đến 7h ngày 27/5, kết quả xét nghiệm khẩn trong đêm cho thấy số trường hợp nghi nhiễm phát hiện thêm là 10 người. Như vậy, tổng số ca nghi nhiễm trong chuỗi lây nhiễm này là 13 trường hợp.

Nóng: TP.HCM phát hiện thêm 10 ca nghi nhiễm Covid-19 liên quan đến giáo phái tại Gò Vấp - Ảnh 1
Khu vực phong tỏa liên quan đến 2 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 cư trú tại P.Thạnh Lộc, Q.12 - Ảnh: Thanh Niên 

Theo HCDC, qua điều tra ban đầu, những người này sinh hoạt tại giáo phái với 3 ca dương tính tại quận 12 và Hóc Môn. Đồng thời, các địa điểm bệnh nhân cư trú và làm việc đều được HCDC xử lý theo quy định, truy vết tất cả các mốc dịch tễ của các trường hợp này.

Trước đó, người đầu tiên trong chuỗi lây nhiễm này được xác định dương tính với nCoV là bà N.T.K.C., 38 tuổi, ngụ tại đường Tam Đông 3, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn. Được biết, người phụ nữ này là nhân viên logistic của Công ty TNHH Giao nhận vận tải GDL, có văn phòng bên trong Tòa nhà Sogetraco. Hai bệnh nhân còn lại là vợ chồng cư trú tại phường Thạnh Lộc, quận 12.

Các bệnh nhân cùng đi khám tại Bệnh viện Nhân dân Gia định do có triệu chứng viêm hô hấp. Họ được phân loại, khám sàng lọc và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Theo Thanh Niên, thông tin ban đầu cho biết, nhóm sinh hoạt tại một giáo phái ở Q.Gò Vấp có 24 người, trong đó 3 người đi khám bệnh tại bệnh viện Gia Định thì được phát hiện nghi nhiễm.

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Một ca dương tính Covid-19 từng đến khám bệnh, do đó, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP.HCM đã bị phong tỏa tạm thời.

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