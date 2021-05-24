TP.HCM chưa rõ nguồn lây 'ổ dịch' ở quán bánh canh quận 3, có khả năng bị lây từ đoàn khách du lịch

Tin y tế 24/05/2021 16:34

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, ngành y tế chưa xác định được chính xác nguồn lây nhiễm của các ca bệnh tại quán bán cánh canh ở quận 3. Theo thông tin trước đó, gia đình này từng có một người đi Đà Nẵng từ tháng 2/2021 nhưng kết quả xét nghiệm của người này là âm tính.

Theo nguồn tin từ Tiền Phong, sáng 24/5, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19.

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, trong đợt bùng phát dịch COVID-19 mới nhất, TP.HCM xác định có 2 chuỗi lây nhiễm với 5 bệnh nhân (BN).

+Chuỗi lây nhiễm đầu tiên là tại công ty tài chính ở quận 3 liên quan đến hai BN 4514 (ngụ TP Thủ Đức) và BN 4583 (ngụ quận 7).

+Chuỗi lây nhiễm thứ hai là tại một quán bánh canh ở quận 3 liên quan đến 3 BN 4780, 4781 và 4782.

Theo đó, nhóm nghiên cứu COVID-19 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới và đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại Học Oxford đã tiến hành giải mã nhanh bộ gene của SARS-CoV-2 từ bệnh nhân BN4514 (TP Thủ Đức), BN4583 (Quận 7) và BN4780 (Quận 3).

 

Kết hợp kết quả giải mã gen khẳng định 2 BN4583 (quận 7) và BN 4514 (TP Thủ Đức) có cùng một nguồn lây do biến chủng B.1.617.2 (biến chủng Ấn Độ).

Riêng BN 4780 (chủ quán bánh canh ở quận 3), kết quả giải mãi gen xác định là biến chủng Anh B.1.1.7. Đây là biến chủng đang lưu hành tại Đà Nẵng, Hà Nam và hiện nay đã lây lan ra các tỉnh khu vực miền Trung. Biến chủng này từng phát hiện được trên BN 1660 (từ Hải Dương ngày 29/1) và BN 2910 (từ Hà Nam ngày 29/4) đã từng được cách ly điều trị tại BV Dã Chiến Củ Chi trước đây.

“Như vậy đây là lần đầu tiên TP.HCM ghi nhận sự lưu hành đồng thời của cả hai biến chủng được cho là có khả năng lây lan nhanh” – ông Bỉnh thông tin.

TP.HCM chưa rõ nguồn lây 'ổ dịch' ở quán bánh canh quận 3, có khả năng bị lây từ đoàn khách du lịch - Ảnh 1
Cơ quan chức năng phong tỏa, lấy mẫu ở hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu - Ảnh: Thanh Niên 

Chiều qua 23/5, thành phố tiếp tục phát hiện thêm một ca mới là cháu bé 18 tháng tuổi, là F1, cháu ngoại của BN 4780, đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng TPHCM. Theo đó, cháu bé và mẹ ở quận Tân Bình, đến thăm BN 4780 (bà ngoại) trong 2 ngày 15/5 và 18/5. Lần xét nghiệm thứ nhất có kết quả âm tính nhưng mẫu xét nghiệm lần hai vào chiều 23/5 cho kết quả dương tính.

 

Về truy vết các ca nhiễm, theo người đứng đầu ngành y tế TPHCM, hiện nay ngành y tế chưa phát hiện được nguồn lây của chuỗi lây nhiễm liên quan đến 3 BN 4780, 4781 và 4782.

Kết quả điều tra dịch tễ xác định trong gia đình các BN này từng có một người đi Đà Nẵng từ tháng 2/2021 nhưng kết quả xét nghiệm của người này là âm tính. 

“Có khả năng khác là các BN bị lây từ các đoàn khách tới quán ăn bởi qua thông tin từ Công an TP.HCM thì quán ăn này từng đón nhiều đoàn khách đến từ Hà Nội, Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung” – ông Bỉnh cho hay.

 

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Từ khóa:   Covid-19 Bệnh nhân nhiễm Covid-19 Sở Y tế TP.HCM

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