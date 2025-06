Liên quan đến vụ việc khoảng ngàn chai nước mắm, nước chấm bị vứt ven đường ở xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, Quảng Nam, cơ quan chức năng đã triệu tập 2 người lên làm việc.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 20/6, lãnh đạo Phòng cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay liên quan đến vụ nước mắm bị vứt bỏ ven đường, hiện đơn vị đang phối hợp với Công an xã Tam Thái làm rõ. Công an đã triệu tập 2 người nghi vấn đến làm việc.

Trước đó ngày 19/6, Phòng cảnh sát kinh tế phối hợp Công an xã Tam Thái và Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công Thương) đã kiểm đếm, thu gom toàn bộ số sản phẩm nước mắm bị vứt bỏ ven đường ở thôn Phước Lộc.

Cả ngàn chai nước mắm vứt bỏ bên đường - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, thống kê có khoảng 1.000 chai nước mắm, nước chấm, một vài chai tương ớt, tất cả đều đã hết hạn sử dụng từ vài tháng đến hơn một năm.

Lực lượng chức năng lập biên bản, thu gom các sản phẩm đưa về trụ sở Công an xã Tam Thái kiểm đếm, phục vụ điều tra.

Một số chai nước mắm có dán nhãn mác ghi là sản phẩm của một công ty, nơi sản xuất tại một nhà máy ở huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa.

Lực lượng chức năng thu gom số nước mắm bị vứt bỏ - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Lãnh đạo UBND huyện Phú Ninh khẳng định trên địa bàn huyện chưa có cơ sở sản xuất nước mắm đóng chai nào được cấp phép hoạt động.

Nghi vấn đây là sản phẩm được mang từ nơi khác đến, yêu cầu công an khẩn trương điều tra làm rõ.

