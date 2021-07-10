Xúc động cảnh sinh viên tình nguyện chạy ào ào giữa trời mưa đưa sĩ tử vào phòng thi khi muộn 15 phút

Xã hội 10/07/2021 11:52

Mùa thi đã qua tuy nhiên dư âm của nó vẫn còn để lại trong tim chúng ta với bao hình ảnh đẹp giữa sĩ tử và các tình nguyện viên mùa thì.

Mới đây một đoạn clip chia sẻ cảnh bạn thí sinh vì đi trễ đã được bạn tình nguyện viên cầm dù che và cả hai chạy thoăn thoắt dưới mưa để kịp giờ vào phòng thi.

Câu chuyện xảy ra vào buổi thi môn Toán tại trường THPT Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh đã khiến bao cư dân mạng thót tim vì sợ thí sinh bị trễ giờ. Điều gây xúc động mạnh là chi tiết bạn tình nguyện viên này còn đến tận nhà tìm thí sinh và phát hiện bạn ấy cũng đang trên đường tới trường.

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Hình ảnh tình nguyện viên cầm dù che cho bạn sĩ tử khiến cư dân mạng xúc động mạnh 

Nhiều cư dân mạng khi xem đoạn clip tò mò không biết thí sinh này có vào kịp giờ làm bài hay không tuy nhiên sau đó ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì cậu bạn đã đến kịp lúc. Thời gian được vào phòng thi vẫn còn và may mắn là sĩ tử này đã không bỏ lỡ môn thi quan trọng của mình.

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Xúc động cảnh sinh viên tình nguyện chạy ào ào giữa trời mưa đưa sĩ tử vào phòng thi khi muộn 15 phút - Ảnh 3

Xúc động cảnh sinh viên tình nguyện chạy ào ào giữa trời mưa đưa sĩ tử vào phòng thi khi muộn 15 phút - Ảnh 4

Vì sợ trễ giờ làm bài cả hai đã chạy băng băng dưới mưa để kịp vào phòng thi - Ảnh: Chụp từ clip

Cô gái nhiệt tình chạy dưới mưa trong clip là Lê Thị Hà Giang, tốt nghiệp khoa Sư phạm mầm non trường Đại học Hà Tĩnh. Hiện tại đoạn video trên vẫn gây sự chú ý từ cư dân mạng.

Kỳ thi tốt nghiệp THTP vừa kết thúc vào ngày 8/7 và rất nhiều bạn thí sinh năm nay chia sẻ đề thi nằm trong khả năng của các bạn. 

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