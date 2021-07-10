Phẫn nộ người phụ nữ không đeo khẩu trang ngồi thêu giữa công viên mùa dịch: ‘Tôi hít khí trời nếu hít bệnh tôi tự chữa’

Xã hội 10/07/2021 08:28

Trong khi dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, người người nhà nhà chung tay cùng chính quyền chống dịch thì người phụ nữ này lại vô tư không đeo khẩu trang ngồi giữa công viên thách thức dư luận.

Thời điểm này ai cũng muốn an toàn và luôn tuân thủ quy tắc 5K để mong dịch bệnh mau chóng qua khỏi. Thế nhưng có một số người vẫn vô tư tung tăng hè phố, tập thể dục hay ngồi ngoài công viên và tự cho mình cái quyền không đoo khẩu trang vì muốn hít thở không khí trong lành.

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Người này tỏ thái độ khó chịu khi bị nhắc nhở quên đeo khẩu trang mùa dịch - Ảnh: Chụp từ clip

Mới đây trên một diễn đàn chia sẻ một clip về người đàn bà vô tư ngồi thêu giữa công viên. Khi bị người đàn ông nhắc nhở thì người này cho rằng không nghe thấy quy định đeo khẩu trang. Người này bảo: “Các anh có quyền gì cấm tôi ngồi ở công viên? Tôi không muốn đeo khẩu trang, tôi muốn hít khí trời”. '

Người phụ nữ lớn tiếng 'nếu hít phải bệnh tôi tự chữa' - Ảnh: Chụp từ clip

Sau màn tranh cãi nãy lửa với người đàn ông trong clip thì nhân vật này cho rằng mình đến từ… Trái Đất và hùng hồn tuyên bố tự chịu trách nhiệm với hành động của mình. Khi được yêu cầu về nhà thì cô ta tiếp tục thêu thùa may vá rồi sỗ sàng đáp: “Tôi hít khí trời nếu hít phải bệnh tôi tự chữa”.

Chứng khiến màn đối đáp trên thì cư dân mạng chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì sự vô ý thức và kém hiểu biết giữa mùa dịch bệnh.

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Nhiều người xem tỏ ra ngán ngẩm với màn đối đáp kém ý thức của người đàn bà trên - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó một số người tụ tập ngoài công viên tập thể dục cũng đã bị phạt 6 triệu đồng. Thời điểm dịch bệnh đang căng thẳng, mỗi người dân nên tuân phủ quy tắc 5K và các yêu cầu nghiêm ngặt trong thời gian giãn cách xã hội để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.

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