Sau hot girl 'ông ngoại', một người khoe tiêm vắc xin COVID-19 miễn phí nhờ 'quan hệ', Giám đốc Trung tâm Y tế lên tiếng

Xã hội 28/07/2021 11:01

Một người phụ nữ ở Đắk Nông đã lên mạng khoe rằng bản thân được tiêm vắc xin COVID-19 miễn phí nhờ 'quan hệ', thực hư chuyện này ra sao?

Theo Tiền Phong, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tuy Đức (Đắk Nông) là ông Trương Đức Minh xác nhận, thông tin về một người dân được ưu tiên tiêm vắc xin COVID-19 do có “quan hệ” là không đúng sự thật vàp tối ngày 29/7.

Ông Minh cho hay: “Người đăng tải thông tin này là một nữ tài xế dịch vụ, nằm trong diện được ưu tiên tiêm chủng vắc xin COVID-19 và đăng ký tại ban chỉ đạo ở xã gửi lên. Chúng tôi căn cứ vào danh sách này để tiêm chủng và làm đúng quy định”.

Tình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, toàn bộ ngành y tế huyện đang ngày đêm gồng mình, làm thêm ca để bảo vệ sức khỏe của người dân, thế nên ông Minh nhắn nhủ thêm: “Chúng tôi mong muốn người dân dù được ưu tiên, đừng nên tạo nên những điều dễ gây hiểu nhầm trên mạng xã hội, làm ảnh hưởng đến những người đang làm nhiệm vụ tuyến đầu”.

Sau hot girl 'ông ngoại', một người khoe tiêm vắc xin COVID-19 miễn phí nhờ 'quan hệ', Giám đốc Trung tâm Y tế lên tiếng - Ảnh 1
Fanpage H.T.H.L đã đăng tải lại nội dung vụ tiêm vắc xin nhờ quen biết - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, xuất hiện nội dung được tiêm phòng vắc xin COVID-19  do tài khoản T.K đăng tải và tự bình luận trên dòng trạng thái của mình, sở dĩ tiêm được vắc xin là do có quen biết, quan hệ.

Sau đó không lâu, nhiều trang facebook cá nhân, fanpage đã dẫn nguồn, kèm theo đó là những lời bình luận tỏ thái độ bức xúc, không hài lòng. Nhiều thông tin trái chiều được dân mạng bình luận trên các diễn đàn.

Như một trang fanpage có tên H.T.H.L đã dẫn lại thông tin trên, còn đăng tải thêm lên dòng tâm sự, có nội dung, người này (T.K) có quen biết như thế nào mà được ưu tiên tiêm phòng vắc xin COVID-19 miễn phí.

Bài chia sẻ của  fanpage H.T.H.L: “Chúc mừng bạn đã tiêm vắc xin lần 1 (sau đó đổi thành: Truy tìm "ông ngoại" tại Đắk Nông). Nhưng trong bối cảnh đại đa số người dân đang nhìn về vắc xin như một thứ gì đó vô cùng xa xỉ… mà bạn tự hào được tiêm miễn phí nhờ “quen biết”, hay nhờ “ông nội, ông ngoại” nào đó… thì thương cho nhiều anh chị vẫn đang dãi nắng dầm mưa ở tuyến đầu chống dịch quá.Rất muốn biết “người quen” này là ai mà uy lực hoành tráng thế”. Dòng trạng thái khiến nhiều người xôn xao bàn tán, đến nay khi được thông tin chi tiết về vụ việc, mọi người mới "ngã ngửa".

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