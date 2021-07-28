Người khách trọ bị 'đuổi thẳng cổ' có động thái lạ: Không muốn chủ cũ biết chỗ trọ mới, đính chính thông tin 'lời tố'

Liên quan đến vụ chủ đuổi khách thuê trọ vì chây ì tiền nhà, mới đây người phụ nữ đã lên tiếng đính chính tuy nhiên nội dung lại khác xa lời tố của chủ nhà trọ trước đó.

Vụ chủ trọ đuổi khách rùm beng MXH mấy ngày qua chứng kiến màn nói qua nói lại giữa chủ và khách thuê nhà. Trong khi con trai của chủ nhà tố người khách này chây ì tiền nhà, không lo đi làm và còn dính "phốt" ở các khu trọ gần đó thì mới đây, người nữ thuê trọ trong clip đã có màn đính chính khác hoàn toàn lời tố ban đầu. Cụ thể, chia sẻ trên Zing News, chị Hoàng Bích T. (sinh năm 1986) là người khách bị đuổi cho biết đã chuyển đến một nơi ở mới gần chỗ cũ nhưng không muốn cho chủ nhà biết vì sợ bị bắt đi xét nghiệm Covid-19 và phải về quê: "Họ nói sẽ cho tiền nhưng không đưa cho tôi. Ông chủ nhà đưa tiền cho con trai, bảo tôi phải dẫn sang nhà trọ mới để đóng tiền, tôi không đồng ý. Tôi không thể cho họ biết được nơi ở mới của tôi, họ sẽ đến bắt tôi xét nghiệm Covid-19 để về quê". Mong muốn của chị là được ở lại TP.HCM.

Vị khách nữ cho rằng mình chỉ thiếu 2 tháng tiền trọ - Ảnh: Chụp từ clip Ngoài ra chị còn cho biết thêm chỉ nợ 2 tháng tiền trọ: "Tôi thuê phòng của họ với giá 1,7 triệu đồng/ tháng. Tôi đã đóng tiền 2 tháng cho họ rồi, tổng cộng là 3,5 triệu đồng tính cả chi phí điện, nước. Tôi chỉ thiếu nợ tiền tháng 6 và tháng 7 mà thôi". Ngoài ra, chiều 25/7, sau khi bị chủ nhà yêu cầu rời đi, chị đã làm việc cùng đại diện tổ dân phố và Hội phụ nữ phường. Chị T. cũng cho biết thêm hiện chưa được ai giúp đỡ tiền bạc. Trước đó, vụ chủ đuổi khách trọ tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM được cư dân mạng chú ý. Bên cạnh việc đưa ra nhiều bình luận trái chiều thì mấy ai hiểu phía sau đó cũng có "ẩn tình" và cái khó của chủ cho thuê trọ. Cụ thể, con trai người chủ trọ tên Nguyễn Văn Trường trong clip đã lên tiếng trên Doanh Nghiệp và Tiếp Thị rằng sự việc trong đoạn clip không giống như nhiều người trên mạng xã hội chia sẻ. Ngoài ra, nhân vật thuê trọ trong clip đã thuê 4,5 tháng ở nhà bố mẹ anh nhưng lười lao động, chây ì không đóng tiền.

Vụ chủ đuổi khách trọ ồn ào MXH mấy ngày qua - Ảnh: Cắt từ clip Bà Định Thị Lụa, Phó Chủ tịch phường Bình Hưng Hoà B (quận Bình Tân), chia sẻ trên Zing News: "Qua thông tin phản hồi từ tổ dân phố, người phụ nữ đã 5 tháng (từ tháng 3/2021) không thanh toán tiền thuê cho chủ nhà. Chủ tịch Hội phụ nữ phường đã đến làm việc. Qua đó, chủ nhà đồng ý để nữ khách trọ được ở lại qua đêm, không đòi nợ tiền phòng cùng chi phí điện, nước. Tuy nhiên, anh ấy vẫn nhất quyết hỗ trợ tiền và yêu cầu người phụ nữ về quê hoặc thuê phòng trọ ở nơi khác". Hiện tại, đoạn clip người chủ đuổi khách thuê trọ vì thiếu tiền nhà vẫn gây xôn xao cư dân mạng và nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-khach-tro-bi-duoi-thang-co-co-dong-thai-la-khong-muon-chu-cu-biet-cho-tro-moi-dinh-chinh-thong-tin-loi-to-414686.html