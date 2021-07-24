NÓNG: 6 phụ nữ bị phạt 90 triệu đồng khi đang chuẩn bị 'đỏ đen' mùa dịch

Khi đang chuẩn bị đánh bạc, 6 người phụ nữ bất ngờ bị lực lượng công an phát hiện và xử phạt.

Theo Công An Nhân Dân, Công an TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã lập hồ sơ, xử phạt nhóm 6 người phụ nữ tụ tập đông người trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 vào ngày 24 tháng 7.

Được biết, theo kết quả điều tra, trong quá trình kiểm tra việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, Công an xã Tân Phú Đông đã phát hiện 6 người phụ nữ đang tụ tập tại quán cà phê trên đường Hùng Vương vào chiều ngày 23 tháng 7.

Nhóm đối tượng tụ tập chuẩn bị đánh bạc bị mời về trụ sở công an làm việc

6 đối tượng vi phạm này khai tại cơ quan công an rằng đang tụ tập dự định đánh bạc chưa thực hiện thì bị lực lượng Công an kiểm tra.

Mỗi cá nhân sau đó bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 15 triệu đồng căn cứ theo quy định tại Điểm c, Khoản 3 Điều 12 Nghị định 117.

Căn cứ Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), hình phạt đối với tội đánh bạc là bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

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