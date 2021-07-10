TP.HCM: Dự báo sẽ thêm 10.000 ca mắc Covid-19 mới trong 5 ngày tới

Tin nóng 10/07/2021 23:07

Thành phố sẵn sàng lên kịch bản để ứng phó trong trường hợp có 1.600 ca mắc/ngày, dự báo có thể lên tới 10.000 người/5 ngày sắp tới, TP.HCM đang nỗ lực tách ca F0 ra khỏi cộng đồng, “giữ chặt vùng xanh”, cắt đứt chuỗi lây nhiễm “vùng đỏ”.

Theo Tiền Phong, thông tin trên được đưa ra tại cuộc giao ban trực tuyến giữa TPHCM và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, sáng 10/7. Sẵn sàng lên kịch bản để ứng phó trong trường hợp có 1.600 ca mắc/ngày, dự báo có thể lên tới 10.000 người/5 ngày sắp tới, TPHCM đang nỗ lực tách ca F0 ra khỏi cộng đồng, “giữ chặt vùng xanh”, cắt đứt chuỗi lây nhiễm “vùng đỏ”. 

TP.HCM: Dự báo sẽ thêm 10.000 ca mắc Covid-19 mới trong 5 ngày tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong báo cáo tại cuộc hịôp cho biết, việc thực hiện giãn cách xã hội sẽ tác động mạnh mẽ đến người dân, đặc biệt người có hoàn cảnh khó khăn, người neo đơn, hộ kinh doanh nhỏ lẻ… Thực hiện Nghị quyết về chế độ đặc thù để phục vụ công tác chống dịch, từ ngày 6/7 đến nay, thành phố đã triển khai với 31.525 đối tượng, trong đó có 1.500 người bán vé số. "So với yêu cầu đặt ra, tỷ lệ này còn thấp, chỉ khoảng 14%. Thành phố đã đề nghị các quận, huyện triển khai nhanh hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Điển hình, quận 7, quận 1, thành phố Thủ Đức chủ động tạm ứng ngân sách thay vì chờ đợi ngân sách thành phố đưa về, kịp thời hỗ trợ người dân", ông Phong nói.

 

 

Giữ chặt "vùng xanh", dồn lực dập dịch tại "vùng đỏ"

Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị, toàn thành phố thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, "giữ chặt vùng xanh an toàn, từng bước dồn dịch vào các điểm nhỏ", tuyệt đối không để tập trung đông người hoặc người dân ra khỏi nhà không cần thiết. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, TP.HCM cần phát huy kinh nghiệm thực tế, sự sáng tạo, mạnh dạn thực hiện, vừa làm vừa điều chỉnh như: Cách ly F1 tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm phân theo nhóm hoặc hộ gia đình có điều kiện sinh sống, làm việc khác nhau; phương án cách ly mới đối với những ca đã đủ điều kiện ra viện…

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo TP.HCM thống nhất, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, chiến lược chống dịch phải rõ mục tiêu, thực hiện nghiêm, làm đến đâu chắc đến đó, hiệu quả là trên hết. Những ngày tới, dự báo số ca F0, F1 sẽ tăng ở một số khu vực. Tuy nhiên, với việc thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg, điều chỉnh chiến lược truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm, TP.HCM sẽ kiểm soát được tình hình.

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