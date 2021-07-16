'Thủ đoạn' của tử tù nhiễm Covid-19 khiến xe ôm mủi lòng cho ăn ngủ trong đêm

Tin nóng 16/07/2021 15:05

Trời mưa và đang lang thang một mình, An nói không kiếm được phòng trọ khiến tài xế xe ôm thương tình.

Theo Tuổi Trẻ, khoảng 1h sáng 16/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Kim An trong khi An đang lẩn trốn tại phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức và đưa về trại tạm giam Chí Hòa để xử lý.

Theo Tiền Phong, sau khi trốn khỏi Trại tạm giam Chí Hòa, tử tù mắc Covid-19 bỏ trốn nhiều nơi và đi đến TP Thủ Đức. Đến khoảng 20h đêm 15/7, một tài xế xe ôm giao hàng thấy người ăn xin ngồi trên lề đường Võ Văn Ngân, TP Thủ Đức nên dừng xe cho người này 10.000 đồng. Nguyễn Văn An đang ngồi cạnh người ăn xin này và nhờ người chạy xe ôm chở mình về quận Tân Bình nhưng không được đồng ý, do đó An xin chở về khu vực Bến xe miền Đông, quận Bình Thạnh.

Một lúc sau, An nói không tìm được chỗ thuê phòng và xin tài xế xe ôm cho ngủ nhờ một đêm, sáng hôm sau sẽ rời đi. Người chạy xe ôm thương tình nên đồng ý và chở An về nhà trọ của mình ở phường Hiệp Bình Phước (TP Thủ Đức). Đến khoảng hơn 0h rạng sáng 16/7, Nguyễn Kim An nói có bạn đón nên rời khỏi nhà trọ. Khi y ra tới Quốc lộ 1 thì bị các cảnh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, phối hợp với Công an TP Thủ Đức bắt giữ.

Một nguồn tin chia sẻ với Zing News: “Lúc đó trời mưa lớn, tài xế xe ôm thương tình nên chở An về nhà trọ của mình ở phường Hiệp Bình Phước (TP Thủ Đức) và cho người này ăn uống”.

Người Lao Động thông tin, khi về phòng trọ nhà người đàn ông chạy xe ôm, An liên tục có biểu hiện khác thường như lén lút nghe điện thoại. KKhi người chạy xe ôm hỏi thăm thì An chỉ nói người nhà đang gọi điện hỏi thăm sức khỏe vì dịch Covid-19 không biết làm gì.

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Nguyễn Kim An - Ảnh: Internet
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Hình ảnh tử tù được camera an ninh ghi lại khi đang lang thang trên đường - Ảnh: Doanh Nghiệp và Tiếp Thị

Theo Tuổi Trẻ Online thông tin, ngày 15/7, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Kim An để điều tra tội "trốn khỏi nơi giam giữ" quy định tại điều 386 Bộ luật hình sự. Nguyễn Kim An mắc COVID-19, trốn ngày 13/7/2021 khỏi trại tạm giam Chí Hòa. Đồng thời, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Kim An. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

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