Bị bà nội la mắng lúc ăn cơm, nam nghi phạm cầm rựa chém chết bà nội rồi bỏ trốn ra bến thuyền ở Huế

Tin nóng 15/07/2021 17:02

Vì bị bà nội la mắng lúc đang ăn cơm, nghi phạm đã "xuống tay" không thương tiếc với bà nội khiến dư luận bàng hoàng.

Theo Zing News, khoảng 15h ngày 14/7, T. và bà nội là Trần Thị G. (76 tuổi, ở phường Kim Long, TP Huế) xảy ra mâu thuẫn trong lúc ăn cơm. Ngay sau đó nghi phạm đã cầm rựa chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường. Cảnh sát được huy động để truy bắt T.. Hai giờ sau, thanh niên này bị bắt tại khu vực bến thuyền trước đình làng Kim Long.

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Thịnh (cởi trần) bị công an bắt giữ - Ảnh: Công an TP.HCM

Theo Người Đưa Tin, vào ngày ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Huế cho biết, đang phối hợp với Phòng PC 02 Công an tỉnh Thừa Thiên Huế để điều tra đối tượng Lê Ngọc Phú T. (26 tuổi, trú 21/79 đường Phạm Thị Liên, phường Kim Long, TP. Huế) vì có hành vi giết người. Khai với công an, T. nói khi chuẩn bị ăn cơm, anh ta bị bà nội la mắng nên tâm lý kích động. 

Còn nguồn tin báo Lao động cho biết, Thịnh là đối tượng đã có tiền án, tiền sự, có biểu hiện loạn thần, năm 2018 và năm 2020 được gia đình đưa đi điều trị tại bệnh viện tâm thần tỉnh Thừa Thiên Huế.

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Vụ án xảy ra tại phường Kim Long, TP Huế (chấm đỏ) - Ảnh: Google Maps

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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