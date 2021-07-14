NÓNG: Đồng Tháp thêm 91 ca dương tính SARS-CoV-2, Bắc Giang cử lực lượng hỗ trợ gồm 54 người

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, Sở Y tế Đồng Tháp cũng vừa có hướng dẫn việc tiếp nhận công dân từ TPHCM về tỉnh Đồng Tháp, cụ thể:

Theo Báo Chính Phủ, 90 ca liên quan công ty thủy sản ở xã Mỹ Hiệp (huyện Cao Lãnh), hiện đang được cách ly tại khu điều trị F0 Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp; 01 ca liên quan Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, là bệnh nhân nằm viện tại Khoa Nội tổng hợp.

- Thực hiện cách ly y tế tại nhà trong thời gian 14 ngày kể từ ngày về tỉnh và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 14 ngày tiếp theo;

- Phải có giấy kết quả xét nghiệm Realtime RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong thời hạn 05 ngày vào thời điểm đến tỉnh;

- Phải thực hiện xét nghiệm 03 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 13 trong thời gian cách ly y tế tại nhà.

Về công tác phòng, chống dịch tại địa phương, sáng 14/7, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quốc Phong cùng lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, lãnh đạo TP. Cao Lãnh đã đến thăm hỏi tình hình phòng, chống dịch COVID-19 và tặng thiết bị cho Trung tâm y tế TP. Cao Lãnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC).

Trong đó, các thiết bị được hỗ trợ bao gồm: Khẩu trang y tế, kính chống giọt bắn, đồ bảo hộ, kit test nhanh COVID-19, máy phun thuốc sát khuẩn lớn…

Các nhân viên Y tế đang xét nghiệm Covid-19 tại Đồng Tháp. Ảnh: Báo Đồng Tháp

Ngoài ra, công tác phòng, chống dịch cũng được các ngành chức năng Đồng Tháp triển khai quyết liệt, tuy nhiên cũng còn nhiều trường hợp cố tình vi phạm các quy định. Đơn cử, Công an thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng này đã ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền lên đến 180 triệu đồng đối với 12 trường hợp tụ tập chơi game trong đêm tại cơ sở kinh doanh internet Minh Ngọc 3 ngụ khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự.

Được biết, cũng trong ngày 14/7, Đoàn công tác của tỉnh Bắc Giang gồm 54 người, trong đó có 10 bác sĩ, 30 điều dưỡng, 10 kỹ thuật viên xét nghiệm, 01 chuyên viên công nghệ thông tin, 01 chuyên viên truyền thông và 02 nhân viên hỗ trợ quản lý khu cách ly tập trung sẽ đến hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại Đồng Tháp. Ngoài ra, tỉnh Bắc Giang còn hỗ trợ trang thiết bị và vật tư phòng hộ cá nhân cho tỉnh Đồng Tháp gồm: 02 máy HFNC và 30 máy đo Sp02 cầm tay. Thời gian hỗ trợ bắt đầu từ ngày 14/7 cho đến khi tỉnh kiểm soát được tình hình dịch.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn và bác sĩ Nguyễn Trung Cấp kiểm tra một cơ sở điều trị bệnh nhân nặng tại Đồng Tháp. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp

Tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn ra phức tạp, người dân nên tuân thủ quy tắc 5K để đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.