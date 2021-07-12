Cập nhật tình hình Covid-19 TP.HCM: Thiết lập phong tỏa Khu chế xuất Tân Thuận; 30.000 công nhân PouYuen tạm nghỉ việc tránh dịch

Tin nóng 12/07/2021 17:27

Được biết, do xuất hiện các ca mắc Covid-19 tại các doanh nghiệp trong khu, quận 7 đã thiết lập khu phong tỏa tại Khu chế xuất Tân Thuận. Trong khi đó, Công ty PouYuen ở Bình Tân cho biết đã có 30.000 công nhân tạm nghỉ việc.

Theo Tuổi Trẻ, ông Hoàng Minh Tuấn Anh, chủ tịch UBND quận 7 (TP.HCM), xác nhận việc thiết lập cách ly y tế vùng có dịch COVID-19 với Khu chế xuất Tân Thuận từ ngày 13/7, do xuất hiện các ca mắc Covid-19 tại các doanh nghiệp trong khu. Một doanh nghiệp trong Khu chế xuất Tân Thuận cho biết công ty này cũng đã nhận thông báo và đang "gấp rút chuẩn bị kế hoạch". Doanh nghiệp này cho biết thêm theo thông báo thì từ 0h ngày 13/7, khu chế xuất sẽ hạn chế ra vào, chỉ những doanh nghiệp có đủ điều kiện cách ly sẽ được tiếp tục duy trì hoạt động theo phương thức "vừa cách ly vừa sản xuất".

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp không bảo đảm thì phải thuê địa điểm, khách sạn xung quanh và đưa đón bằng xe khép kín, không cho xe cá nhân ra vào cổng khu chế xuất. Đại diện doanh nghiệp cho biết: "Chúng tôi đã lập phương án cách ly để sản xuất gửi Ban quản lý khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM (HEPZA) và đang chờ ý kiến. Tuy nhiên cũng chỉ giữ lại khoảng 25% số lao động hiện có. Số còn lại cho tạm nghỉ 14 ngày và chi trả chế độ theo quy định của pháp luật".

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Công nhân Công ty TNHH PouYuen Việt Nam làm việc tại nhà xưởng ở quận Bình Tân vào ngày 10/6/2021 - Ảnh: Tuổi Trẻ

Được biết trước đó, theo Pháp Luật TP.HCM, ngày 11/7, để kịp thời hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong Khu chế xuất ra cộng đồng, Ban Chỉ huy Thống nhất thuộc UBND quận 7 đề nghị Hepza và Công ty TNHH Tân Thuận thông báo đến 29 doanh nghiệp trong Khu chế xuất Tân Thuận có các trường hợp công nhân nghi nhiễm COVID-19 tạm thời phong tỏa, cách ly y tế để kiểm soát dịch bệnh. Đồng thời, xem xét tạm ngưng hoạt động sản xuất đối với 29 doanh nghiệp này và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 12/7, ông Củ Phát Nghiệp - chủ tịch công đoàn Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (quận Bình Tân, TP.HCM) cho biết, có khoảng 40 công nhân của Công ty TNHH PouYuen Việt Nam mắc COVID-19 đã được ngành y tế thông báo chính thức thông qua xét nghiệm RT - PCR từ việc sàng lọc tại công ty cũng như sàng lọc ngoài cộng đồng. Con số công nhân mắc COVID-19 chính xác đang được phía doanh nghiệp vẫn đang thống kê; đối với số lượng các F1, F2, ông Nghiệp cho hay doanh nghiệp vẫn đang thống kê, song "số lượng cũng rất lớn". Theo ông Nghiệp, đối với các trường hợp đang còn truy vết thì công nhân vẫn đến làm việc tại nhà xưởng, song nếu đã xác định là F1 sẽ đi cách ly tập trung và F2 phải cách ly tại nhà.

Ông Nghiệp cho biết các chính sách đối với người lao động tạm nghỉ việc đang áp dụng khi người lao động là F1 và F2 sẽ được công ty chi trả mức lương tối thiểu vùng với mức 4.420.000 đồng/tháng, còn đối với các F0 sẽ được đưa đi điều trị và hưởng bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra, ông cũng thông tin thêm, lượng công nhân tạm nghỉ việc tại doanh nghiệp đã lên đến 30.000 người do liên quan đến các ca COVID-19, công nhân sống trong vùng phong tỏa, công nhân ngoại tỉnh không thể đến TP.HCM và công nhân tự nghỉ do tâm lý hoang mang, lo sợ nhiễm COVID-19.

 

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