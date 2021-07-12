Cập nhật tình hình Covid-19 TP.HCM: Thiết lập phong tỏa Khu chế xuất Tân Thuận; 30.000 công nhân PouYuen tạm nghỉ việc tránh dịch

Theo Tuổi Trẻ, ông Hoàng Minh Tuấn Anh, chủ tịch UBND quận 7 (TP.HCM), xác nhận việc thiết lập cách ly y tế vùng có dịch COVID-19 với Khu chế xuất Tân Thuận từ ngày 13/7, do xuất hiện các ca mắc Covid-19 tại các doanh nghiệp trong khu. Một doanh nghiệp trong Khu chế xuất Tân Thuận cho biết công ty này cũng đã nhận thông báo và đang "gấp rút chuẩn bị kế hoạch". Doanh nghiệp này cho biết thêm theo thông báo thì từ 0h ngày 13/7, khu chế xuất sẽ hạn chế ra vào, chỉ những doanh nghiệp có đủ điều kiện cách ly sẽ được tiếp tục duy trì hoạt động theo phương thức "vừa cách ly vừa sản xuất".

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp không bảo đảm thì phải thuê địa điểm, khách sạn xung quanh và đưa đón bằng xe khép kín, không cho xe cá nhân ra vào cổng khu chế xuất. Đại diện doanh nghiệp cho biết: "Chúng tôi đã lập phương án cách ly để sản xuất gửi Ban quản lý khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM (HEPZA) và đang chờ ý kiến. Tuy nhiên cũng chỉ giữ lại khoảng 25% số lao động hiện có. Số còn lại cho tạm nghỉ 14 ngày và chi trả chế độ theo quy định của pháp luật".