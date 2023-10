Do quá túng quẫn khi bị đòi nợ 1,6 tỷ đồng, Cao Tài Năng đã ra tay nhẫn tâm giết ông C. sau đó đốt xác phi tang ở nhiều nơi.

Vụ người đàn ông đi đòi nợ ở Hải Dương bị mất tích bí ẩn thời gian qua đã gây xôn xao dư luận. Nhiều tình tiết trong vụ án mới đây đã được hé lộ.

Trước đó, theo cổng thông tin Bộ Công an, ngày 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án Giết người, Cướp tài sản xảy ra ngày 28/11/2020 tại phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương. Ông C. sinh năm 1976, trú tại Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương là nạn nhân của vụ việc trên.

Theo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Cao Tài Năng, sinh 1981, trú tại phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương về hành vi "Giết người", "Cướp tài sản" vào ngày 7/7.

Báo Tiền Phong cho hay, mới đây, cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hải Dương và Viện KSND tỉnh Hải Dương đã bước đầu lấy lời khai bị can Cao Tài Năng và làm rõ một số tình tiết vụ án. Sáng 28/11/2020, ông C. lái ô tô đến cửa hàng thuốc của Cao Tài Năng trên phố Nguyễn Thượng Mẫn (phường Bình Hàn, TP Hải Dương) đòi nợ số tiền 1,6 tỷ đồng.

Cao Tài Năng khai rằng đã đốt xác vứt nhiều nơi phi tang - Ảnh: Tiền Phong

Lúc này, Năng bất ngờ dùng gậy gỗ liên tiếp đánh nhiều nhát từ phía sau trúng đầu khiến ông C. tử vong tại chỗ. Bị can Năng sau đó đem thi thể nạn nhân đi chôn, đốt xác vứt ở nhiều nơi phi tang. Đồng thời lấy điện thoại, ô tô, đồng hồ và một số tài sản khác của nạn nhân.

Chiếc xe của ông C. là manh mối quan trọng giúp công an tìm ra thủ phạm - Ảnh: Doanh Nghiệp và Tiếp Thị

Cũng theo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, gia đình ông C. trình báo nạn nhân mất tích từ tháng 11/2020 sau khi đi đòi nợ. Đến tháng 6/2021, chiếc xe của nạn nhân được phát hiện đỗ tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Được biết, ông C. có 4 người con (3 con gái sinh ba hiện 20 tuổi và một cậu con trai út học lớp 9). Vợ và 2 người con gái đang ở New Zealand.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tiet-lo-mon-no-khung-va-loi-khai-lanh-song-lung-cua-ke-nhan-tam-dot-xac-chu-no-phi-tang-nhieu-noi-o-hai-duong-412948.html