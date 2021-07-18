NÓNG: Ồn ào đăng lắng xuống, 'bá chủ livestream’ Phương Hằng lại bất ngờ ‘réo’ tên Hoài Linh, chuyện gì đang xảy ra?

Tin nóng 18/07/2021 09:14

Vụ ồn ào liên quan tới Hoài Linh đã qua từ lâu, những tưởng bà Nguyễn Phương Hằng sẽ không nhắc tên danh hài tuy nhiên mới đây vị doanh nhân này lại nhắc lại "người cũ" trong livestream mới nhất.

Thời gian qua bà Nguyễn Phương Hằng gây chú ý với các livestream "bóc phốt" các tên tuổi lớn trong showbiz trong các livestream của mình. Ngoài Trang Trần, Duy Mạnh, Phi Nhung thì danh hài Hoài Linh cũng bị nhắc tên. Điều đáng chú ý là dù bà chủ Đại Nam có nói thế nào thì nam danh hài vẫn giữ thái độ im lặng và chỉ lên tiếng giải thích về số tiền từ thiện để dư luận được hiểu rõ và yên lòng. 

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Lượng view tăng 10 lần, số lượng comment cũng tăng vọt khi bà Hằng 'gọi tên' Hoài Linh trong livestream mới - Ảnh: Chụp màn hình

Mọi ồn ào đang lắng xuống thì mới đây trong livestream của mình bà Phương Hằng bất ngờ "gọi tên" Hoài Linh trong tiêu đề livestream của mình. Có lẽ đây là lý do khiến lượng views trong livestream này tăng chóng mặt. Trước đó vài ngày, khi bà lên sóng kể chuyện ma và ca hát thì người xem đạt tầm 5 ngàn, bây giờ đã lên con số hơn 50 ngàn views. Nhiều dân mạng cũng vào bình luận rôm rả tăng cao hơn mọi ngày.

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Cư dân mạng lại rôm rả bàn tán khi bà Hằng nhắc bỗng 'gọi tên' nam nghệ sĩ trong buổi lên sóng trực tiếp - Ảnh: Chụp màn hình

Vài tháng qua, vợ ông Dũng là vôi trở thành "hiện tượng livestream" khi đạt hơn 500.000 lượt xem qua các nền tảng mạng xã hội. Có lúc bà khoe thu về hơn 1 triệu lượt xem khiến cư dân mạng chóng mặt. Sau quá nhiều bóc phốt và "lún" quá sâu vào đào bới cuộc sống người nổi tiếng, nhiều người khuyên nữ doanh nhân nên tập trung chuyển qua ca hát và tư vấn tình yêu gia đình. Chính nữ đại cũng có lúc đã tuyên bố sẽ "buông bỏ" các cuộc đấu khẩu, trả mọi việc về với "tòa án lương tâm". Thế nhưng hôm nay, không hiểu vì lý do gì vị doanh nhân này lại “réo” tên danh hài một lần nữa. 

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Trước đó khi livestream view của bà Hằng chỉ còn vài trăm view trên TikTok và hơn 5K lượt xem trên mạng xã hội

Ngoài ra, bà chủ Đại Nam cũng từng cam kết sẽ chú ý đến việc livestream trên mạng xã hội và chú ý đến lời ăn tiếng nói sau khi bị cơ quan chức năng "sờ gáy" trước đó. Hiện tại livestream mới của bà Hằng vẫn gây xôn xao cư dân mạng và nhận về hàng trăm bình luận rôm rả.

NÓNG: 'Đệ nhất livestream' Phương Hằng bất ngờ tụt lượt xem chóng mặt còn hơn 300 người, đường truyền đứt quãng liên tục, chuyện gì đang xảy ra?

NÓNG: 'Đệ nhất livestream' Phương Hằng bất ngờ tụt lượt xem chóng mặt còn hơn 300 người, đường truyền đứt quãng liên tục, chuyện gì đang xảy ra?

Được mệnh danh là đệ nhất livestream, thế nhưng đang lên sóng thì đường truyền bị bà Nguyễn Phương Hằng thông báo đứt quãng và chỉ có hơn 300 người xem trên TikTok.

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