NÓNG: Ồn ào đăng lắng xuống, 'bá chủ livestream’ Phương Hằng lại bất ngờ ‘réo’ tên Hoài Linh, chuyện gì đang xảy ra?

Thời gian qua bà Nguyễn Phương Hằng gây chú ý với các livestream "bóc phốt" các tên tuổi lớn trong showbiz trong các livestream của mình. Ngoài Trang Trần, Duy Mạnh, Phi Nhung thì danh hài Hoài Linh cũng bị nhắc tên. Điều đáng chú ý là dù bà chủ Đại Nam có nói thế nào thì nam danh hài vẫn giữ thái độ im lặng và chỉ lên tiếng giải thích về số tiền từ thiện để dư luận được hiểu rõ và yên lòng.

Lượng view tăng 10 lần, số lượng comment cũng tăng vọt khi bà Hằng 'gọi tên' Hoài Linh trong livestream mới - Ảnh: Chụp màn hình

Mọi ồn ào đang lắng xuống thì mới đây trong livestream của mình bà Phương Hằng bất ngờ "gọi tên" Hoài Linh trong tiêu đề livestream của mình. Có lẽ đây là lý do khiến lượng views trong livestream này tăng chóng mặt. Trước đó vài ngày, khi bà lên sóng kể chuyện ma và ca hát thì người xem đạt tầm 5 ngàn, bây giờ đã lên con số hơn 50 ngàn views. Nhiều dân mạng cũng vào bình luận rôm rả tăng cao hơn mọi ngày.