Người đàn ông mua bình oxy 'vái tứ phương' cứu con: Lo khối u của con di căn sang trái dù nhận hơn 500 triệu và cuộc gọi 'lạ'

Xã hội 29/07/2021 07:39

Anh Lê Đình Vân cho biết số tiền mọi người quyên góp đổ về tài khoản liên tục, thế nhưng anh cũng chia sẻ thêm tình trạng bệnh của con và mong phép màu xảy ra.

Sự việc ông bố chở bình oxy cứu con trong đêm nhận nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng. Mới đây anh đã xúc động chia sẻ trên Tổ Quốc rằng nhiều cuộc gọi lúc nửa đêm hỏi thăm anh khiến anh rất vui. Nhiều nhà hảo tâm cũng đã đóng góp tiền cho anh khiến tài khoản báo liên tục và số tiền đã nhận được khoảng 500 triệu.

Tuy nhiên anh vẫn lo lắng cho tình trạng bệnh của con mình. Anh Lê Đình Vân chia sẻ về cậu con trai nhỏ đang học lớp 2 và cậu con trai lớn thì đang mang bệnh. Anh tâm sự: "Gia đình phát hiện bệnh của con từ ngày 22/4 hồi năm ngoái, tính đến giờ là 1 năm rưỡi. Con có khối u trong gan. Sau phẫu thuật, kết quả sinh thiết là u ác tính. Nói chung, con bệnh gia đình cũng buồn, suy sụp tinh thần vì đây là bệnh nan y". 

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Trước đó, Anh Lê Đình Vân đã đi mua bình oxy cứu con trong đêm 26/7 khiến MXH vô cùng xúc động và dành cho anh nhiều sự quan tâm - Ảnh: Thanh Niên

Anh cũng cho biết con bệnh thì phải mang tâm lý "vái tứ phương" và tự hào khi con anh học rất giỏi nhưng do bệnh nên phải bảo lưu kết quả. Anh Vân bộc bạch: "Từ ngày vào viện truyền hóa chất, cháu vẫn đem bài đem vở vào viện để học, kiến thức trên lớp thì nhờ bạn chép vào vở giùm. Rồi truyền hóa chất xong, về nhà nghỉ dưỡng rồi lại học tiếp".

Ngoài ra anh còn chia sẻ công việc của vợ là giáo viên mầm non còn anh đi gắn camera. Vợ anh cũng đã nghỉ ở nhà chăm sóc con khi cháu bị bệnh. Anh chia sẻ: "Chi phí điều trị nhiều, gia đình cũng không nhớ cụ thể bao nhiêu nữa vì bệnh phải chữa lâu dài mà. Mỗi lần hóa trị tầm 10, 20 triệu... rồi còn tiền thuốc nữa. Hai anh em trước còn khỏe hay rủ nhau đi đá banh. Từ hồi biết anh bị bệnh nên nó buồn lắm".

Anh cũng nói thêm về bệnh tình của con mình rằng đợt rồi bác sĩ báo khối u của bé trai đã di căn sang gan trái và bàng quang, nhưng vì sức khỏe yếu nên không mổ được, cũng không hóa trị được nữa. Dù rất khó khăn nhưng anh tin rằng mình sẽ cố gắng chạy chữa cho con và còn có tấm lòng đẹp khi thông báo ngưng nhận tiền vì ngoài kia còn nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn mình: "Giờ hàng tháng gia đình cũng tạm đủ trang trải. Chúng tôi cảm ơn nhưng xin ngừng nhận sự giúp đỡ vì còn nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn". 

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