Ảnh cực hiếm: Quá trình hô biến từ 'em gái Tiểu Yến Tử' thành chị đại phố thị của chủ series giấc mơ Phương Hằng

Chỉ trong thời gian ngắn, bà Nguyễn Phương Hằng trở thành idol giới trẻ và có hàng ngàn dân mạng quan tâm tương tác. Nhan sắc của bà cũng thăng hạng vượt bậc và nhận về nhiều lời khen tấm tắc.
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Thời gian qua, bà Nguyễn Phương Hằng đã gây náo loạn giới showbiz với những màn bốc phốt kinh điển. Bên cạnh đó một số dân mạng vẫn hóng theo các buổi livestream của bà với số views cực khủng.
Bên cạnh đó, các tấm ảnh xưa cũ của bà cũng bị tung lên mạng. Nhiều tài khoản trên MXH đã tích cóp lại và bắt đầu đưa ra nhận xét dù trải qua bao thăng trầm, nhan sắc của bà ngày càng chín mùi. Cũng có một số dân mạng cho rằng kiểu trang điểm và tóc trước kia tuy "hơi lúa" nhưng nhìn vô dễ thương, hài hòa với gương mặt phúc hậu vốn có của bà.
Cùng điểm qua những khoảnh khắc vàng mà "chị đại" Nguyễn Phương Hằng đã thăng hạng nhan sắc bất ngờ khiến bao dân mạng ngẩn ngơ ngắm nhìn.
Nguyễn Phương Hằng là một nữ doanh nhân người Canada gốc Việt đang sinh sống tại Việt Nam. Bà hiện là Tổng Giám đốc và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại Nam. Lúc trẻ, bà để kiểu tóc mái thưa Hoàn châu công chúa rất trend thời điểm đó, lối trang điểm đơn giản khiến bà vô cùng thanh tao và trong sáng
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