Ảnh cực hiếm: Quá trình hô biến từ 'em gái Tiểu Yến Tử' thành chị đại phố thị của chủ series giấc mơ Phương Hằng

Xã hội 30/07/2021 15:35

Chỉ trong thời gian ngắn, bà Nguyễn Phương Hằng trở thành idol giới trẻ và có hàng ngàn dân mạng quan tâm tương tác. Nhan sắc của bà cũng thăng hạng vượt bậc và nhận về nhiều lời khen tấm tắc.

Thời gian qua, bà Nguyễn Phương Hằng đã gây náo loạn giới showbiz với những màn bốc phốt kinh điển. Bên cạnh đó một số dân mạng vẫn hóng theo các buổi livestream của bà với số views cực khủng.

Bên cạnh đó, các tấm ảnh xưa cũ của bà cũng bị tung lên mạng. Nhiều tài khoản trên MXH đã tích cóp lại và bắt đầu đưa ra nhận xét dù trải qua bao thăng trầm, nhan sắc của bà ngày càng chín mùi. Cũng có một số dân mạng cho rằng kiểu trang điểm và tóc trước kia tuy "hơi lúa" nhưng nhìn vô dễ thương, hài hòa với gương mặt phúc hậu vốn có của bà.

Cùng điểm qua những khoảnh khắc vàng mà "chị đại" Nguyễn Phương Hằng đã thăng hạng nhan sắc bất ngờ khiến bao dân mạng ngẩn ngơ ngắm nhìn.

Nguyen Phuong Hang 1

Ảnh cực hiếm: Quá trình hô biến từ 'em gái Tiểu Yến Tử' thành chị đại phố thị của chủ series giấc mơ Phương Hằng - Ảnh 2

Ảnh cực hiếm: Quá trình hô biến từ 'em gái Tiểu Yến Tử' thành chị đại phố thị của chủ series giấc mơ Phương Hằng - Ảnh 3

Nguyễn Phương Hằng là một nữ doanh nhân người Canada gốc Việt đang sinh sống tại Việt Nam. Bà hiện là Tổng Giám đốc và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại Nam. Lúc trẻ, bà để kiểu tóc mái thưa Hoàn châu công chúa rất trend thời điểm đó, lối trang điểm đơn giản khiến bà vô cùng thanh tao và trong sáng

Nguyen Phuong Hang 2
Khi lấy chồng, bà chuyển sang phong cách dịu dàng đằm thắm 
Nguyen Phuong Hang 4

Ảnh cực hiếm: Quá trình hô biến từ 'em gái Tiểu Yến Tử' thành chị đại phố thị của chủ series giấc mơ Phương Hằng - Ảnh 6

Ảnh cực hiếm: Quá trình hô biến từ 'em gái Tiểu Yến Tử' thành chị đại phố thị của chủ series giấc mơ Phương Hằng - Ảnh 7

Ảnh cực hiếm: Quá trình hô biến từ 'em gái Tiểu Yến Tử' thành chị đại phố thị của chủ series giấc mơ Phương Hằng - Ảnh 8

Thời điểm đã yên bề gia thất, bà Phương Hằng bắt trend cực tốt với chân mày kẻ chỉ cực thịnh hành thập niên trước

Nguyen Phuong Hang 5
 

Ảnh cực hiếm: Quá trình hô biến từ 'em gái Tiểu Yến Tử' thành chị đại phố thị của chủ series giấc mơ Phương Hằng - Ảnh 10

Ảnh cực hiếm: Quá trình hô biến từ 'em gái Tiểu Yến Tử' thành chị đại phố thị của chủ series giấc mơ Phương Hằng - Ảnh 11

Chị đại bắt đầu thoát xác và trở thành một quý bà hiện đại khi nổi tiếng và xuất hiện chỉnh chu trong các buổi livestream

Nguyen Phuong Hang 6

Ảnh cực hiếm: Quá trình hô biến từ 'em gái Tiểu Yến Tử' thành chị đại phố thị của chủ series giấc mơ Phương Hằng - Ảnh 13

Ảnh cực hiếm: Quá trình hô biến từ 'em gái Tiểu Yến Tử' thành chị đại phố thị của chủ series giấc mơ Phương Hằng - Ảnh 14

Nhan sắc đỉnh cao, quyền lực của bà chủ Đại Nam ở thời điểm hiện tại. Vị đại gia rất chăm chỉ làm từ thiện và cũng thường livestream nhận về lượt xem khủng. Bà có cuộc sống vô cùng thành đạt và được nhiều chị em bạn gái ngưỡng mộ.

 Ảnh: Tổng hợp

Bà Phương Hằng live 'nóng' hé lộ 10 nhà máy sản xuất găng tay trị giá tỷ đô khiến cư dân mạng xôn xao

Bà Phương Hằng live 'nóng' hé lộ 10 nhà máy sản xuất găng tay trị giá tỷ đô khiến cư dân mạng xôn xao

Sau khi tuyên bố ủng hộ 1.500 lít oxy cho Bệnh viện Chợ Rẫy, bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục chia sẻ trên livestream 10 nhà máy sản xuất găng tay trị giá 1 tỷ đô la Mỹ khiến cộng đồng mạng choáng váng.

Xem thêm
Từ khóa:   xem nguyễn phương hằng livestream ở đâu Nguyễn Phương Hằng LIVE nguyễn phương hằng 30/7

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 1 giờ 17 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 17 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 3 giờ 17 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 4 giờ 17 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 4 giờ 46 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 5 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1