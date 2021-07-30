Ảnh cực hiếm: Quá trình hô biến từ 'em gái Tiểu Yến Tử' thành chị đại phố thị của chủ series giấc mơ Phương Hằng

Thời gian qua, bà Nguyễn Phương Hằng đã gây náo loạn giới showbiz với những màn bốc phốt kinh điển. Bên cạnh đó một số dân mạng vẫn hóng theo các buổi livestream của bà với số views cực khủng.

Bên cạnh đó, các tấm ảnh xưa cũ của bà cũng bị tung lên mạng. Nhiều tài khoản trên MXH đã tích cóp lại và bắt đầu đưa ra nhận xét dù trải qua bao thăng trầm, nhan sắc của bà ngày càng chín mùi. Cũng có một số dân mạng cho rằng kiểu trang điểm và tóc trước kia tuy "hơi lúa" nhưng nhìn vô dễ thương, hài hòa với gương mặt phúc hậu vốn có của bà.