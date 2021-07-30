Khoảnh khắc nóng chiến sĩ ôm cụ bà nhiễm COVID-19: 'F0 đó, ai không sợ nguy hiểm? Nhưng đó là tình thương và sự thấu hiểu'

Mới đây, một bức ảnh chụp lại khoảnh khắc chiến sĩ ôm lấy bà cụ bị nhiễm COVID-19 đã đốn tim cư dân mạng. Thượng úy Nguyễn Thanh Bình - Hải Đội 2 bộ đội biên phòng Đà Nẵng đã động viên bà cụ F0 như sau: "Má đừng ngại, cứ ôm lấy con!".

Mùa dịch, nhiều chiến sĩ công an luôn ngày đêm hi sinh thời gian cá nhân của mình để bảo vệ an toàn cho người dân. Bên cạnh đó, đội ngũ y tế cũng hết mình ngày đêm túc trực lo cho sức khỏe của bà con, mong mau chóng qua cơn đại hạn.

Được biết hình ảnh này được chụp khi chàng chiến sĩ trẻ bế bà cụ từ tầng 4 khu cách ly xuống xe cấp cứu để đưa đi điều trị. Dù bà cụ lo ngại virus có thể ảnh hưởng đến chiến sĩ nhưng với tinh thần cao đẹp của mình, anh đã không ngần ngại xung phong bế bà cụ F0 xuống dưới nhận vô vàng lời khen từ cư dân mạng.

Hành động đẹp của chàng chiến sĩ trẻ giữa mùa dịch - Ảnh: Nguyễn Tống Khiêm

Người chụp bức ảnh trên là Thượng úy Nguyễn Tống Khiêm, Hải đội 2 (Bộ đội biên phòng Đà Nẵng). Anh cũng cho biết thêm: "F0 đó, ai không sợ nguy hiểm? Nhưng việc chúng tôi làm không chỉ là nhiệm vụ, trách nhiệm mà quan trọng hơn cả đó còn là tình thương và sự thấu hiểu!".

Theo Tuổi Trẻ, Thượng úy Khiêm thông tin thêm rằng tại khu cách ly tập trung Trường cao đẳng Kinh tế - kế hoạch, nơi có bà cụ F0 vừa được phát hiện có 18 cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng Đà Nẵng tham gia làm nhiệm vụ.

Trước đó rất nhiều hình ảnh đẹp của chiến sĩ công an giúp đỡ người dân cũng được lan truyền mạnh mẽ. Ngoài chở các em đi thi, dắt các cụ già qua đường hay thức ngày thức đêm giữa tâm dịch luôn khiến dân mạng cảm thấy xúc động.

Hình ảnh đẹp của các anh CSGT - Ảnh: Internet

Hiện tại hình ảnh này vẫn gây xôn xao cư dân mạng và được mọi người khen không ngớt lời.