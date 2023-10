Khoảnh khắc nóng chiến sĩ ôm cụ bà nhiễm COVID-19: 'F0 đó, ai không sợ nguy hiểm? Nhưng đó là tình thương và sự thấu hiểu'

Mùa dịch, nhiều chiến sĩ công an luôn ngày đêm hi sinh thời gian cá nhân của mình để bảo vệ an toàn cho người dân. Bên cạnh đó, đội ngũ y tế cũng hết mình ngày đêm túc trực lo cho sức khỏe của bà con, mong mau chóng qua cơn đại hạn.

Mới đây, một bức ảnh chụp lại khoảnh khắc chiến sĩ ôm lấy bà cụ bị nhiễm COVID-19 đã đốn tim cư dân mạng. Thượng úy Nguyễn Thanh Bình - Hải Đội 2 bộ đội biên phòng Đà Nẵng đã động viên bà cụ F0 như sau: "Má đừng ngại, cứ ôm lấy con!".