Trong lúc đang làm động tác 'đánh đòng đưa' trước nhà, người đàn ông không đeo khẩu trang bị công an phát hiện và yêu cầu về phường xử phạt.

Giữa mùa dịch, trong khi nhiều gia đình tuân thủ quy tắc 5K, đảm bản an toàn và giữ khoảng cách thì nhiều cá nhân vẫn ung dung hẹn nhau ra công viên 'hú hí', tập thể dục, dắt chó đi dạo bất chấp nguy hiểm.

Mới đây một đoạn clip được dân mạng chia sẻ cho thấy cảnh một người đàn ông đang làm độc tác xoay hông như đang lắc vòng của chị em phụ nữ. Miệng ông ta không đeo khẩu trang và đứng trước nhà vô tư "uốn éo".

Người đàn ông uốn éo trước nhà không đeo khẩu trang

Đang đu đưa theo nhịp điệu của bài tập thì chỉ khoảng chưa đầy 29 giây, 2 cán bộ công an xuất hiện và yêu cầu anh lên phường xử phạt do vi phạm quy định. Sau đó người đàn ông này tiến vào nhà một cách chậm chạp.

Anh công an thúc giục khi người đàn ông tỏ ra lề mề: "Nào anh đi ra ngoài này nào". Người này sau đó mặc áo và đeo khẩu trang vào chỉnh tề, anh công an nhắc nhở thêm: "Anh mang theo điện thoại, chứng minh thư, phạt 2 triệu đồng luôn".

Hai anh cán bộ bất ngờ xuất hiện và yêu cầu người đàn ông về phường - Ảnh: Chụp từ clip

Thông qua clip trên, mọi người kháo nhau rằng mùa dịch thì ở đâu nên ở yên đó trong nhà, không nên đi ra ngoài và quên mang khẩu trang như người đàn ông này vô cùng nguy hiểm.

Hiện tại đoạn clip vẫn gây xôn xao cư dân mạng và nhận về nhiều ý kiến góp ý.

Người đàn ông mua bình oxy 'vái tứ phương' cứu con: Lo khối u của con di căn sang trái dù nhận hơn 500 triệu và cuộc gọi 'lạ' Anh Lê Đình Vân cho biết số tiền mọi người quyên góp đổ về tài khoản liên tục, thế nhưng anh cũng chia sẻ thêm tình trạng bệnh của con và mong phép màu xảy ra.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-dong-dua-lai-quen-bao-ho-nguoi-dan-ong-bi-tom-gon-va-cai-ket-dang-nghet-sau-do-giua-mua-dich-414959.html