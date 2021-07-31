Trong khi ai nấy đều tuân thủ quy định phòng dịch thì cô gái này lại chây ì lúc bị đưa đi cách ly, còn gọi mách cả người nhà khiến mọi người ngán ngẩm.

Nhà nước đang ngày đêm chống dịch, người người ai nấy đều tuân thủ quy định thế nhưng cũng có nhiều trường hợp cứ chây ì khi bị đưa đi cách ly gây ảnh hưởng đến thời gian của cán bộ và còn không đảm bảo sức khỏe cho bản thân. Mới đây, một trường hợp F1 khi được cán bộ đến nhà đưa đi cách ly đã tỏ ra khó chịu và còn cãi tay đôi với đồng chí công an. Chị cho rằng mình là F1 thì phải ở nhà. Đồng thời, trong văn bản quyết định của chủ tịch UBND phường không ghi rõ lộ trình chị gặp F0 ra sao nên chị từ chối đi cách ly.

Chị này chỉ vào mặt công an và nói: "Tôi không phải tội phạm, tôi mới chỉ là F1. Cán bộ nên đến động viên bệnh nhân chứ không phải để bắt tội phạm. Nếu dùng biện pháp cưỡng chế lôi tôi đi thì các anh đang sai rồi đấy".

Người phụ nữ liên tục đi tới đi lui trong nhà - Ảnh: Chụp từ clip Điều buồn cười là chị ta còn gọi méc người nhà khiến ai nấy chưng hửng. Đồng chí công an tiếp tục giải thích: "Tốt nhất chị nên chấp hành đi, chị gọi cho ai cũng thế thôi. Người chị đang gọi cũng khuyên chị nên đi đấy. Chị đang đi cách ly chứ không phải đi nghỉ dưỡng mà yêu cầu này nọ". Đoạn cuối clip người phụ nữ mặc đồ bảo hộ và kéo valy theo chiến sĩ công an. Dù đồng ý đi cách ly nhưng có vẻ cô còn bức xúc - Ảnh: Chụp từ clip Đoạn video được quay tại khu chung cư Kim Văn Kim Lũ, phường Nghiêm Xuân Yêm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội. Khi đoạn clip lên sóng, nhiều dân mạng đã tỏ ra ngán ngẩm với sự kém ý thức của người phụ nữ và dành nhiều bình luận trái chiều trên MXH.

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