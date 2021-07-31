Người thân tự nhận của cụ ông đập mũ cối vào công an tiết lộ góc khuất về hoàn cảnh tâm lý, mong dư luận thông cảm nhưng khẳng định không 'né tránh' hình phạt

Liên quan đến vụ cụ ông dùng mũ cối đập vào mặt công an, một tài khoản mạng tự nhận là người nhà cụ ông đã lên tiếng chia sẻ "nỗi đau gia đình" ít ai biết.

Vụ cụ ông dùng mũ cối đập vào công an khi bị nhắc nhở không đeo khẩu trang mùa dịch đang gây xôn xao MXH. Mới đây, một tài khoản tự nhận là người nhà cụ ông tên T.N cũng có biết thêm về chuyện "thâm cung bí sử" của gia đình ít ai biết.

Theo nội dung trên trang cá nhân, cô gái này cho biết ông mình cũng từng là quân nhân, việc ông làm là sai pháp luật nhưng cũng xuất phát từ lý do ông không kiếm soát được vì ảnh hưởng của chiến tranh sau khi xuất ngũ. Cô viết: "Ông có tâm lý không ổn định và hay cáu giận, khó gần, đến con cháu ông cũng đuổi đi hết không cho vào nhà". Cô còn nói thêm rằng giỗ chạp ông cũng bê đồ đập phá hết, lễ tết con cháu cũng không dám vào nhà vị sợ ông đuổi đánh. Cụ ông này còn lấy sơn bôi khắp nhà, ai biếu quà đều bị đuổi chạy té khói. Cuối bài viết, cô mong các đồng chí công an và mọi người thông cảm. Cô cho rằng cụ ông sai đến đâu pháp luật sẽ xử đến đó và gửi lời cảm ơn chân thành đến cộng đồng mạng. "Mình viết vài dòng dưới đây mong cộng đồng mạng và các đồng chí công an hết sức hiểu và thông cảm phần nào cho gia đình mình. Bất kể ai cũng đều không muốn bản thân hay người thân của mình xảy ra chuyện gì nhất là lúc này. Mong cộng đồng hãy lắng nghe và hiểu rõ ông mình hơn. Còn ông mình sai đến đâu thì sẽ có pháp luật xem xét và xử lý" - cô mong việc làm của ông sẽ được xã hội nhìn nhận theo chiều hướng khác và thông cảm, đồng thời khẳng định niềm tin tưởng vào pháp luật.

Bài đăng của người tự nhận là cháu cụ ông được diễn đàn share lại - Ảnh: Chụp màn hình Sau khi bài đăng được chụp và chia sẻ lên các diễn đàn. Cư dân mạng đã tràn vào bình luận cảm thông cho cụ ông và cũng góp ý thêm: "Theo mình thì nếu ông bạn đã như vậy và nhà bạn không thể quản lý được cách hành xử của ông thì nên có phương án đưa ông bạn vào viện dưỡng lão", "Ít ai biết dc những người bị tâm lý sau chiến tranh, đến họ cũng không khống chế được, bác cũng già rồi"... Một số bình luận của cư dân mạng tỏ ra cảm thông cho cụ ông - Ảnh: Chụp màn hình Hiện tại chưa rõ người này có phải là cháu thật của cụ ông hay không, tuy nhiên, căn bệnh tâm lý của cụ ông khi được chia sẻ lên cũng nhận nhiều sự cảm thông của cư dân mạng. Nhiều người chỉ mong gia đình hoặc cụ ông xin lỗi anh công an một tiếng thì có thể dĩ hòa vi quý, còn cụ ông sai thì đã có pháp luật xử lý. Hình ảnh cụ ông dùng mũ cối đánh đồng chí công an khiến cư dân mạng xôn xao trước đó - Ảnh: Cắt từ clip Trước đó, trên MXH chia sẻ một đoạn clip vào chiều 30/7 trong đó ghi lại cảnh một cụ ông đứng cự cãi với một chiến sĩ công an trong thời gian Hà Nội đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Điều đáng nói là cụ ông không hề đeo khẩu trang, khi bị anh công an nhắc nhở thì không chấp hành mà còn dùng mũ cối đập vào mặt cán bộ khiến người xem xôn xao. Theo Báo Giao Thông, sau vụ việc, cụ ông đã được lực lượng chức năng phường Nghĩa Đô mời trụ sở để làm việc.

'F0 ở nhà, Tôi là F1, tôi không phải tội phạm!' và màn ăn vạ méc phụ huynh có 1-0-2 của chị gái chung cư Trong khi ai nấy đều tuân thủ quy định phòng dịch thì cô gái này lại chây ì lúc bị đưa đi cách ly, còn gọi mách cả người nhà khiến mọi người ngán ngẩm.

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