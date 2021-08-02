Trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16, thanh niên này vẫn cố tình ra ngoài quay clip TikTok nên bị anh công an hỏi thăm ngay lập tức.

Trong lúc nhà nước và các cán bộ đầu ngành đang gồng mình chống dịch thì vẫn có vài thanh niên hành động thiếu suy nghĩ. Một số tự cho mình cái quyền muốn làm gì thì làm, không suy nghĩ đến sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Như thanh niên dưới đây là một ví dụ. Nhà nhà, người người đang thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 phòng chống dịch bệnh, không ra ngoài sau 18h đêm thì thanh niên này vẫn tung tăng ra đường quay clip TikTok để tạo sự chú ý. Khi lực lượng chức năng xuất hiện, thanh niên này còn có ý bỏ chạy. Sự việc nhanh chóng bị người dân ghi lại và khiến dân mạng chú ý.

Clip được người dân ghi lại Cụ thể, anh công an giải thích rất văn minh và lịch sự: "Quay cái gì mà quay, anh không sợ chết hả? Anh nghe thông tin trên báo đài chưa? Giờ này là giờ gì? Anh đã biết rồi mà còn cố tình ra đây nữa là anh vi phạm rồi". Ngoài ra, đồng chí này còn hỏi thêm một câu rất ý nghĩa làm cho thanh niên cảm thấy bản thân đã nhận ra vi phạm và im lặng lắng nghe: "Anh muốn chạy không? Anh muốn ở nhà ôm vợ con hay là ôm máy thở?".

Hành vi thiếu ý thức của thanh niên khiến dân mạng lắc đầu ngao ngán - Ảnh: Cắt từ clip Công tác tuyên truyền, nhắc nhở nam thanh niên vi phạm này nhanh chóng nhận nhiều lời khen từ mạng xã hội và nhiều người dân cảm thấy vô cùng cảm mến anh công an vì những câu nói ý nghĩa giữa mùa dịch sẽ cảnh tỉnh những thanh niên thiếu ý thức. Một số bình luận của cư dân mạng: "Chỉ thị 16, các bạn nên ở yên trong nhà cho an toàn, đừng vì sở thích cá nhân mà làm bừa", "Anh công an nói quá chuẩn, thanh niên kia sai rành rành ra đó", "Hoan hô anh công an, lời nói ôn tồn, cử chỉ nhã nhặn, nghe thấm từng câu từng chữ"...

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