Cụ thể, anh công an giải thích rất văn minh và lịch sự: "Quay cái gì mà quay, anh không sợ chết hả? Anh nghe thông tin trên báo đài chưa? Giờ này là giờ gì? Anh đã biết rồi mà còn cố tình ra đây nữa là anh vi phạm rồi".

Hành vi thiếu ý thức của thanh niên khiến dân mạng lắc đầu ngao ngán - Ảnh: Cắt từ clip

Công tác tuyên truyền, nhắc nhở nam thanh niên vi phạm này nhanh chóng nhận nhiều lời khen từ mạng xã hội và nhiều người dân cảm thấy vô cùng cảm mến anh công an vì những câu nói ý nghĩa giữa mùa dịch sẽ cảnh tỉnh những thanh niên thiếu ý thức.

Một số bình luận của cư dân mạng: "Chỉ thị 16, các bạn nên ở yên trong nhà cho an toàn, đừng vì sở thích cá nhân mà làm bừa", "Anh công an nói quá chuẩn, thanh niên kia sai rành rành ra đó", "Hoan hô anh công an, lời nói ôn tồn, cử chỉ nhã nhặn, nghe thấm từng câu từng chữ"...