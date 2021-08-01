Lộ danh tính người phụ nữ cầm xấp 500.000đ tặng bà con về quê mùa dịch, xuất hiện thêm người đàn ông 'lạ'?

Xã hội 01/08/2021 17:29

Dịch COVID-19 ai cũng gặp chút khó khăn, hành động này nhận cơn mưa lời khen của dân mạng và quý danh của người phụ nữ có hành động đẹp cũng nhanh chóng được tìm ra.

Mới đây clip hình ảnh một người phụ nữ đứng ngoài đường cầm tiền chia sẻ cho bà con đi xe máy về quê đã làm nức lòng bao cư dân mạng. Mọi người nhanh chóng tìm ra quý danh của người phụ nữ tốt bụng. Trong clip, chị mang dép tổ ong giản dị và phát cho mỗi người một số tiền trị giá 500.000đ và hy vọng mọi người sẽ bớt khó khăn hơn trong thời điểm này.

Lộ danh tính người phụ nữ cầm xấp 500.000đ tặng bà con về quê mùa dịch, xuất hiện thêm người đàn ông 'lạ'? - Ảnh 1

Người phụ nữ tốt bụng này là chị Huệ (quê gốc Nam Định, làm nghề buôn bán hải sản) - ngoài ra trong nhóm còn có anh Lê Huy Nhân (quê ở Quỳnh Lưu, Nghệ An), hiện đang sinh sống và làm việc ở TP Phan Thiết, Bình Thuận. Người đàn ông này làm chủ một doanh nghiệp vận tải và anh đang đóng cửa do dịch COVID-19.

Lộ danh tính người phụ nữ cầm xấp 500.000đ tặng bà con về quê mùa dịch, xuất hiện thêm người đàn ông 'lạ'? - Ảnh 2
Hình ảnh của chị khiến ai nấy đều ấm lòng - Ảnh: Cắt từ clip

Khi chứng kiến các anh chị đi xe máy về quê tránh dịch, nhân vật này đã cùng người thân mua nước uống, xăng và bánh mỳ để tặng mọi người.

Lộ danh tính người phụ nữ cầm xấp 500.000đ tặng bà con về quê mùa dịch, xuất hiện thêm người đàn ông 'lạ'? - Ảnh 3

Lộ danh tính người phụ nữ cầm xấp 500.000đ tặng bà con về quê mùa dịch, xuất hiện thêm người đàn ông 'lạ'? - Ảnh 4Lộ danh tính người phụ nữ cầm xấp 500.000đ tặng bà con về quê mùa dịch, xuất hiện thêm người đàn ông 'lạ'? - Ảnh 5Lộ danh tính người phụ nữ cầm xấp 500.000đ tặng bà con về quê mùa dịch, xuất hiện thêm người đàn ông 'lạ'? - Ảnh 6

Mỗi người sẽ được chị phát 500.000đ, một hành động vô cùng ý nghĩa trong mùa dịch - Ảnh: Chụp từ clip

Hành động ý nghĩa của chị Huệ và anh Nhân nhận cơn mưa lời khen từ CDM. Chính nhờ có những người tốt thế này mà mùa dịch dù có chút khó khăn trong trong tim ai cũng thấy ấm áp vì được chia sẻ.

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