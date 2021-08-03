ĐÁNG YÊU: Anh công an nói chuyện 'ngọt sớt' và lời khai 'sợ chú méc' của cậu nhóc đạp xe đi đá banh

Xã hội 03/08/2021 15:09

Anh công an cực duyên và rất đáng yêu trong tình huống hỏi thăm và dặn dò một cậu bé cầu thủ nhí tương lai.

Mùa dịch, các anh công an luôn sát cánh bên người dân để cùng chung tay giúp đỡ đồng bào trong lúc khó khăn. Nhiều hình ảnh đẹp của các anh được dân mạng chia sẻ luôn nhận vô vàng lời khen có cánh.

Ngoài những hình ảnh đưa thí sinh đi thi, ôm cụ bà bị bệnh từ trên lầu xuống hay các anh CSGT đứng ngoài nắng gay gắt để đảm bảo an toàn giao thông thì mới đây một clip của anh công an có giọng nói ngọt ngào đã đốn tim cư dân mạng.

cong an 1
Cháu bé và anh công an có màn đối đáp vô cùng dễ thương 

Cụ thể, trong clip anh công an đã trò chuyện với một bé trai dễ thương. Chiến sĩ công an hỏi cháu bé: "Con đi đâu? Con kéo khẩu trang rồi từ từ nói". Cậu bé dễ thương đáp lại: "Hồi nãy con đi tập xe đạp rồi đá banh. Con sợ chú méc công an".

Thấy cậu bé nói ngược, anh công an có ý nhắc khéo: "Méc chú công an chứ con. Mà con sợ gì chú?".

cong an 2
 

ĐÁNG YÊU: Anh công an nói chuyện 'ngọt sớt' và lời khai 'sợ chú méc' của cậu nhóc đạp xe đi đá banh - Ảnh 3

ĐÁNG YÊU: Anh công an nói chuyện 'ngọt sớt' và lời khai 'sợ chú méc' của cậu nhóc đạp xe đi đá banh - Ảnh 4

Anh công an nhắc cháu bé nên đeo khẩu trang vào - Ảnh: Chụp từ clip

Nghe cuộc trò chuyện của cả hai, ai nấy đều cảm thấy ấm áp vô cùng. Ngoài ra sự dí dỏm, đáng yêu của cậu bé và sự ôn tồn của anh công an cũng nhận cơn mưa lời khen từ dân mạng.

cong an 3

ĐÁNG YÊU: Anh công an nói chuyện 'ngọt sớt' và lời khai 'sợ chú méc' của cậu nhóc đạp xe đi đá banh - Ảnh 6

Một số hình ảnh đẹp khác của các anh chiến sĩ công an - Ảnh: Internet

Hiện tại, đoạn clip về cháu bé và anh công an vẫn gây chú ý trên MXH.

Giữ thói quen 'chết người' dễ mắc phải, thanh niên tông trực diện 2 người phụ nữ và cái kết 'tái mặt'

Giữ thói quen 'chết người' dễ mắc phải, thanh niên tông trực diện 2 người phụ nữ và cái kết 'tái mặt'

Đang đứng rửa xe bên đường, hai người phụ nữ này đã bất ngờ bị thanh niên đâm trúng vì lý do đáng trách.

Xem thêm
Từ khóa:   công an chỉ thị 16 COVID-19 Chỉ thị 16

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 43 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 2 giờ 43 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 3 giờ 43 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 4 giờ 12 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 4 giờ 36 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1