ĐÁNG YÊU: Anh công an nói chuyện 'ngọt sớt' và lời khai 'sợ chú méc' của cậu nhóc đạp xe đi đá banh

Anh công an cực duyên và rất đáng yêu trong tình huống hỏi thăm và dặn dò một cậu bé cầu thủ nhí tương lai.

Mùa dịch, các anh công an luôn sát cánh bên người dân để cùng chung tay giúp đỡ đồng bào trong lúc khó khăn. Nhiều hình ảnh đẹp của các anh được dân mạng chia sẻ luôn nhận vô vàng lời khen có cánh. Ngoài những hình ảnh đưa thí sinh đi thi, ôm cụ bà bị bệnh từ trên lầu xuống hay các anh CSGT đứng ngoài nắng gay gắt để đảm bảo an toàn giao thông thì mới đây một clip của anh công an có giọng nói ngọt ngào đã đốn tim cư dân mạng.

Cháu bé và anh công an có màn đối đáp vô cùng dễ thương Cụ thể, trong clip anh công an đã trò chuyện với một bé trai dễ thương. Chiến sĩ công an hỏi cháu bé: "Con đi đâu? Con kéo khẩu trang rồi từ từ nói". Cậu bé dễ thương đáp lại: "Hồi nãy con đi tập xe đạp rồi đá banh. Con sợ chú méc công an". Thấy cậu bé nói ngược, anh công an có ý nhắc khéo: "Méc chú công an chứ con. Mà con sợ gì chú?".

Anh công an nhắc cháu bé nên đeo khẩu trang vào - Ảnh: Chụp từ clip Nghe cuộc trò chuyện của cả hai, ai nấy đều cảm thấy ấm áp vô cùng. Ngoài ra sự dí dỏm, đáng yêu của cậu bé và sự ôn tồn của anh công an cũng nhận cơn mưa lời khen từ dân mạng. Một số hình ảnh đẹp khác của các anh chiến sĩ công an - Ảnh: Internet Hiện tại, đoạn clip về cháu bé và anh công an vẫn gây chú ý trên MXH.

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