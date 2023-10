ĐÁNG YÊU: Anh công an nói chuyện 'ngọt sớt' và lời khai 'sợ chú méc' của cậu nhóc đạp xe đi đá banh

Ngoài những hình ảnh đưa thí sinh đi thi, ôm cụ bà bị bệnh từ trên lầu xuống hay các anh CSGT đứng ngoài nắng gay gắt để đảm bảo an toàn giao thông thì mới đây một clip của anh công an có giọng nói ngọt ngào đã đốn tim cư dân mạng.

Mùa dịch, các anh công an luôn sát cánh bên người dân để cùng chung tay giúp đỡ đồng bào trong lúc khó khăn. Nhiều hình ảnh đẹp của các anh được dân mạng chia sẻ luôn nhận vô vàng lời khen có cánh.

Cháu bé và anh công an có màn đối đáp vô cùng dễ thương

Cụ thể, trong clip anh công an đã trò chuyện với một bé trai dễ thương. Chiến sĩ công an hỏi cháu bé: "Con đi đâu? Con kéo khẩu trang rồi từ từ nói". Cậu bé dễ thương đáp lại: "Hồi nãy con đi tập xe đạp rồi đá banh. Con sợ chú méc công an".

Thấy cậu bé nói ngược, anh công an có ý nhắc khéo: "Méc chú công an chứ con. Mà con sợ gì chú?".