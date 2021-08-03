Giữ thói quen 'chết người' dễ mắc phải, thanh niên tông trực diện 2 người phụ nữ và cái kết 'tái mặt'

Xã hội 03/08/2021 07:54

Đang đứng rửa xe bên đường, hai người phụ nữ này đã bất ngờ bị thanh niên đâm trúng vì lý do đáng trách.

Tai nạn giao thông trên đường luôn có nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên cũng có vài thành phần tham gia giao thông nhưng tư tưởng cứ để ở trên mây dễ gây ảnh hưởng đến người khác. Đáng nói nhất là vài thanh niên vừa chạy xe, vừa đeo tai nghe hay bấm điện thoại là dễ gây tai nạn nhất.

Mới đây, một thanh niên do mải bấm điện thoại lúc chạy xe máy đã tông trực diện vào hai người phụ nữ. Do vừa chạy xe một tay, vừa nhìn vào màn hình điện thoại nên anh đã không phát hiện kịp có người trước mặt. Sau cú đâm, cả 3 ngã lăn ra đường và đều bị thương, xe máy cũng hư hỏng.

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Chứng kiến cảnh này ai nấy đều thót tim

Nhiều người khi chứng kiến cảnh này đã lên tiếng cho rằng nam thanh niên quá vô ý nên gây hậu quả cho bản thân và người khác: "Chạy xe thì không nên bấm điện thoại như thế", "Chẳng có tí ý thức nào cả", "Hên là không có xe lớn phía sau"...

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Giữ thói quen 'chết người' dễ mắc phải, thanh niên tông trực diện 2 người phụ nữ và cái kết 'tái mặt' - Ảnh 3

Giữ thói quen 'chết người' dễ mắc phải, thanh niên tông trực diện 2 người phụ nữ và cái kết 'tái mặt' - Ảnh 4

Giữ thói quen 'chết người' dễ mắc phải, thanh niên tông trực diện 2 người phụ nữ và cái kết 'tái mặt' - Ảnh 5

Cú tông khiến 3 người ngã nhào ra đường - Ảnh: Chụp từ clip

Vụ việc ngay lập tức được dân mạng kháo nhau rằng nên chú ý không sử dụng điện thoại, ô dù hay các thiết bị nghe nhạc khi tham gia giao thông. Đôi khi chỉ một chút lơ là có thể xảy ra hậu quả đáng tiếc. Nhiều vụ tai nạn thương tâm cũng bị mải bấm điện thoại, nghe nhạc mà bỏ mạng dưới bánh xe tải.

Hiện tại clip tai nạn trên vẫn gây xôn xao CDM và nhận nhiều bình luận góp ý.

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