Tai nạn giao thông trên đường luôn có nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên cũng có vài thành phần tham gia giao thông nhưng tư tưởng cứ để ở trên mây dễ gây ảnh hưởng đến người khác. Đáng nói nhất là vài thanh niên vừa chạy xe, vừa đeo tai nghe hay bấm điện thoại là dễ gây tai nạn nhất.

Mới đây, một thanh niên do mải bấm điện thoại lúc chạy xe máy đã tông trực diện vào hai người phụ nữ. Do vừa chạy xe một tay, vừa nhìn vào màn hình điện thoại nên anh đã không phát hiện kịp có người trước mặt. Sau cú đâm, cả 3 ngã lăn ra đường và đều bị thương, xe máy cũng hư hỏng.