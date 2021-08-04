Được biết, TBS News dẫn lời nhân chứng cho hay, dưới chân cầu Ebisu, một thanh niên áo trắng trông giống nạn nhân đã uống bia cùng 3 người đàn ông khác thì vụ xô xát đáng tiếc xảy ra. Xuất hiện trong clip, nam thanh niên mặc áo trắng và 3 thanh niên khác bật nhạc và nhảy bên bờ kênh có hàng rào. Sự việc đáng tiếc dường như đã xảy ra sau đó khi nạn nhân được cho là đã to tiếng trước vụ ẩu đả.

Theo TBS News, hôm 2/8, những hình ảnh được cho là nạn nhân uống bia cùng một người nghi là nghi phạm đã được ghi lại bởi máy quay của kênh thông tin JNN tác nghiệp đưa tin trên đường phố Osaka.

Danh tính của nạn nhân xấu số cũng đã được xác nhận. Theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, người mất trong vụ ẩu đả là em T.T.A, sinh ngày 15/9/1999, quốc tịch Việt Nam. Thanh niên này bị sát hại ngày 2/8, lúc 20h20, tại khu vực đi bộ ven kênh Dotonbori dưới chân cầu Ebisu, Nhật Bản.

Em T.T.A. bị đánh đập và đạp xuống dòng nước. Tiếp đó, đội cứu hộ đã đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, mất vào ngày 2/8, lúc 21h21.

Nạn nhân được cho là đã uống bia trước khi bị đẩy xuống sông - Ảnh: Từ clip của JNN

Nghi phạm trong vụ ẩu đả đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Cảnh sát Nhật Bản hiện đã khởi động vụ điều tra theo hướng nghi án giết người sau khi em A mất.

Trước đó, theo Yahoo News Nhật Bản, một người phụ nữ gọi điện cho cảnh sát thông báo rằng: "Một người nước ngoài đang chết đuối trên sông" vào lúc 8h20 phút tối ngày 2/8 (giờ địa phương).

Nạn nhân được vớt lên trong tình trạng ngừng thở và đã tử vong. Khu vực xảy ra cái chết của người này tại khu Minami nằm ở ven sông Dotonbori (Osaka, Nhật Bản). Minami là một khu vực sầm uất tại Osaka, là nơi được đông đảo giới trẻ Nhật Bản ưa thích.

Hiện tại đoạn clip thanh niên bị dìm chết ở Nhật đang gây xôn xao MXH và nhận nhiều bình luận từ cư dân mạng.