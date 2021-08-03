SỐC: Nam thanh niên bị đánh thậm tệ rồi đẩy xuống sông, cái chết đau lòng bị ghi trực tiếp qua điện thoại

Thế giới 03/08/2021 09:35

Một nam thanh niên được đồn là ngoài 20 tuổi đã bị đánh và đẩy xuống sông tử vong khiến MXH bàng hoàng.

Theo Yahoo News Nhật Bản, một người phụ nữ gọi điện cho cảnh sát thông báo rằng: "Một người nước ngoài đang chết đuối trên sông" vào lúc 8h20 phút tối ngày 2/8 (giờ địa phương).

Nạn nhân được vớt lên trong tình trạng ngừng thở và đã tử vong. Khu vực xảy ra cái chết của người này tại khu Minami nằm ở ven sông Dotonbori (Osaka, Nhật Bản). Minami là một khu vực sầm uất tại Osaka, là nơi được đông đảo giới trẻ Nhật Bản ưa thích.

SỐC: Nam thanh niên bị đánh thậm tệ rồi đẩy xuống sông, cái chết đau lòng bị ghi trực tiếp qua điện thoại - Ảnh 1

SỐC: Nam thanh niên bị đánh thậm tệ rồi đẩy xuống sông, cái chết đau lòng bị ghi trực tiếp qua điện thoại - Ảnh 2

Thanh niên không may bị người đàn ông đánh đập và đẩy xuống sông - Ảnh: Chụp từ clip

Nhân chứng kể lại rằng thanh niên này bị một người đàn ông đánh đập rồi tìm cách đẩy nạn nhân xuống sông và rời khỏi hiện trường. Hiện, cảnh sát Osaka đang tiến hành điều tra, với nghi án giết người.

Sau 20 phút nghe thông tin, cảnh sát và cứu hỏa đã tới hiện trường giải cứu nam thanh niên nhưng rất tiếc anh đã không qua khỏi. Khám nghiệm hiện trường cho thấy nạn nhân sau khi ẩu đã thì bị đẩy xuống sông trong bộ trang phục áo trắng và quần đen. 

thanh nien bi dim chet o Nhat Ban 4

Theo như lời khai cung cấp cho cảnh sát của nam sinh viên chứng kiến sự việc, đã có một nhóm người Nhật và người nước ngoài vấp phải tranh cãi và diễn ra ẩu đả. Một người đàn ông trong nhóm người Nhật sau đó đã tóm lấy chân của thanh niên xấu số, tìm cách đẩy xuống sông và còn lấy chai nước ném vào nam thanh niên này.

thanh nien bi dim chet o Nhat Ban 2
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ nam thanh niên bị dìm chết ở sông - Ảnh: Yahoo News Japan

Nhân chứng cho biết thêm: "Cả hai bên cãi cọ rất to tiếng, có vẻ như đã say xỉn".

Đáng chú ý, trong clip ghi nhận và lan truyền trên MXH, có 1 cặp nam nữ người Việt Nam đã có những bình luận được cho là vô nhân tính khi chứng kiến sự việc. Hiện tại đoạn clip nam thanh niên bị đẩy xuống sông tử vong ở Nhật Bản đang gây xôn xao MXH và nhận nhiều bình luận từ cư dân mạng.

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