Trăn có thể nuốt những con vật to hơn chúng gấp nhiều lần. Chính vì việc quá háu ăn nên đôi khi một số con lâm vào cảnh "tiến thoái lưỡng nan", lỡ nuốt thì nuốt cho trót nhưng không may chết tươi vì con mồi quá hiểm.

Có lẽ con trăn đã ăn nhầm thứ gì đó không sạch sẽ, hoặc con vật quá to nên chưa kịp tiêu hóa đã chết tươi. Tuy nhiên khi quyết định mổ bụng trăn để tìm hiểu lý do thì người dân bất ngờ phát hiện một con nhím nặng 14kg nằm gọn trong đó.

Con trăn đá châu Phi dài hơn 3,6m sống ở khu bảo tồn thiên nhiên hồ Eland, bờ Đông Nam Phi đã có cái chết đau đớn khi được một người đạp xe địa hình phát hiện nằm phơi thây bên đường.

Con trăn bị gai nhọn của con nhím đâm vào dạ dày - Ảnh: Internet

Con trăn đáng thương sau màn nhầm nhọt tử thần đã bị gai của nhím đâm vào dạ dày và đây là nguồn cơn gây ra cái chết có 1-0-2.

Dân mạng khi chứng kiến cảnh này đã dành cho con trăn nhiều comment rôm rả: "Xui cho con trăn, ăn phải con nhím gai tua tủa thì sống sao nổi", "Háu ăn quá nên mất mạng là vậy", "Nhím toàn gai mà sao nó nuốt được vô bụng hay nhỉ?"...

Đây không phải là lần đầu tiên trăn chết bậc gọng vì thói háu ăn của mình. Trước đó một con trăn trong lúc tấn công nhím cũng bị gai đâm tua tủa vào người. Vài còn trăn khác còn nuốt cả con người vào vụng vô cùng kinh dị. Tuy nhiên khi bị phát hiện đa số chúng đều bị mổ bụng và nhận lấy hậu quả vì màn an tạp của mình.

Một con trăn bị nhím đâm tê tái - Ảnh: Internet

Một con trăn gấm dang nuốt con bò hơn 200kg

Trăn nuốt cá sấu - Ảnh: Internet

Hiện tại hình ảnh về con trăn ăn nhầm nhím và chết tức tưởi vẫn gây chú ý từ dân mạng và nhận nhiều bình luận xôn xao.