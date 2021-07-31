Động trời: Siêu mẫu nóng bỏng đang thay quần áo bị con gái bật livestream hút 130.000 người xem, cái kết 'tụt huyết áp'

Trong lúc cô người mẫu xe hơi nóng bỏng đang thay quần áo, bỗng dưng con gái vô tình bật livestream khiến hàng trăm ngàn người đổ vào xem trực tiếp mà người đẹp không hề phát hiện.

Những đứa trẻ nhỏ luôn luôn tò mò, nghịch ngợm về những món đồ chơi xung quanh. Đôi khi bậc làm cha, làm mẹ phải "phát mệt" vì con trẻ tuy nhiên cũng có những tình huống "tréo ngoe" không thể lường trước được như cô nàng người mẫu xe hơi nổi tiếng dưới đây.

Cô Cai Peiling là một model nổi tiếng ở Đài Loan. Cô có một thiên thần nhỏ 2 tuổi vô cùng đáng yêu và xinh xắn. Thế nhưng một ngày đẹp trời tên tuổi của cô nổi đình nổi đám bởi đoạn clip livestream do con nhỏ vô tình bật điện thoại trong lúc thay quần áo đã khiến người xem "dở khóc dở cười". Sự cố xanh mặt của người mẫu xe hơi nóng bỏng - Ảnh: Internet Chuyện động trời xảy ra khi cô đang chăm chú thay quần áo thì con gái cô tiến dần đến chiếc điện thoại. Sau một hồi mân mê thì cháu bé ấn nhầm nút livestream khiến khung cảnh người đẹp đang thay đồ lọt trọn vào ống kính. Do là một người nổi tiếng nên đoạn phát sóng của cô nhanh chóng thu hút 130.000 lượt xem.

Rất may mắn là cô Cai Peiling đã phát hiện kịp thời và tắt ngay sau đó. Việc này đã khiến cô kịp thời tránh đi sự cố lộ hàng đáng tiếc trên MXH. Được biết lúc con gái mở livestream, cô cũng đã thay gần xong quần áo và chỉ còn đang mặc dở một chiếc áo vào nên không bị lộ những chỗ nhạy cảm lên internet. Không chỉ riêng cô mà trước đó cũng có nhiều hotgirl bị lộ hàng trong lúc livestream. Một số do cố ý còn một số do vô tình xảy ra sự cố. Một số sự cố lộ hàng trước đó của các hotgirl trên sóng livestream - Ảnh: Internet Hiện tại đoạn clip cô siêu mẫu thay đồ bị con gái vô tình livestream vẫn khiến dân mạng xứ Đài xôn xao và nhận về nhiều bình luận rôm rả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dong-troi-sieu-mau-nong-bong-dang-thay-quan-ao-bi-con-gai-bat-livestream-hut-130000-nguoi-xem-cai-ket-tut-huyet-ap-415066.html