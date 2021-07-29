Rắn độc 'xu cà na' nhất vũ trụ: Đớp trúng 'chỗ hiểm' của cô gái trẻ đẹp, chết tức tưởi vẫn không hiểu lí do

Thế giới 29/07/2021 08:35

Trong lúc cô gái đang trêu đùa cùng con rắn thì bất ngờ bị nó đớp một phát vào ngực khiến ai nấy kinh hồn bạt vía.

Theo Dongfang, chuyện là cô gái này đến từ Israel, và cô muốn biểu diễn một tiếc mục lạ để hút người xem. Thế là cô mon men đi sắm một con rắn độc đem và làm trò để mua vui cho thiên hạ.

Ai cũng biết rắn là loài động vật máu lạnh, đâu dễ chịu làm theo điều con người mong muốn. Dù cô gái đã huấn luyện nó trước đó nhưng chẳng hiểu sao trong lúc cả hai cùng hợp tác trình diễn, chuyện bất ngờ đã xảy ra. Nó đã táp vào ngực cô gái một phát đau điếng. Ai chứng kiếng cảnh này đều vô cùng hoảng sợ.

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Sau đó mọi người đinh ninh rằng cô gái này sẽ không qua khỏi vì con rắn nào cũng có nọc độc chết người, sẵn sàng giết chết con mồi ngay lập tức.

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Nhưng đời ai biết được chữ ngờ, trước đó cô gái đã đi nâng ngực bằng silicon, do con rắn cắn trúng ngực cô gái nên đã bị độc trong silicon giết chết còn cô gái vẫn bình yên không nguy hiểm đến tính mạng. 

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Điều này vô tình lại dấy lên câu hỏi trong đầu chị em phụ nữ dùng silicon nâng ngực liệu có an toàn, số khác lại thở phào nhẹ nhõm vì mừng cho cô gái trên đã thoát nạn.

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Rắn là loài nguy hiểm, nên cẩn thận khi tiếp xúc với chúng - Ảnh: Internet

Qua câu chuyện này cũng cảnh tỉnh đến nhiều người chớ nên trêu đùa với rắn, chúng không hề biết ai là bạn, ai là thù. Chỉ cần vô tình có cảm giác bị nguy hiểm chúng sẽ tặng bạn một cú đớp chết người. Tốt nhất tránh xa chúng 5m để không phải lãnh lấy hậu quả đáng tiếc. 

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